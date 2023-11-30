Капризные «Абрамсы» становятся головной болью ВСУ

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Поставленные на Украину американские танки нуждаются в тщательном уходе – малейшее загрязнение ведет к выводу из строя двигателя.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американский журнал «Форбс».

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«Самая большая проблема с новым парком Украины, состоящим из 31 танка M-1 Abrams американского производства, заключается не в турбинных двигателях танков мощностью 1500 лошадиных сил. Не совсем. Нет, это фильтры на впуске двигателя. Фильтры предохраняют от грязи и мусора хрупкого, но мощного двигателя М-1. Они требуют постоянной чистки. Если экипаж «Абрамса» из четырех человек пренебрегает очисткой фильтров своего танка каждые 12 часов или около того, это может привести к настолько серьезному повреждению двигателя, что у батальона не останется другого выбора, кроме как снять двигатель и, возможно, трансмиссию, и отправить его на длительный капитальный ремонт», – говорится в статье

Отмечается, что это устранило бы один из немногих украинских М-1 с поля боя «так же уверенно, как это могло бы сделать российская мина или ракета».

68-тонные М-1А1СА , которые эксплуатирует Украина, — машины, требующие жажды. За несколько недель до того, как в начале этого года администрация президента США Джо Байдена пообещала Украине предоставить М-1, многие эксперты и даже некоторые чиновники громко беспокоились по поводу потребностей танка в топливе.

Издание считает, что «именно фильтры «Абрамса» могут оказаться самой большой головной болью для украинских военных».

Дважды в день экипаж М-1 должен увеличить обороты двигателя своего танка до высоких оборотов в минуту, чтобы запустить импульсно-струйную систему, которая выбрасывает воздух из танка, а не в него, выбрасывая пыль и мусор из задней решетки.

«Всем этим вещам можно научить экипаж, но если они когда-нибудь допустят ошибку — а они это сделают — взорвется двигатель стоимостью в миллион долларов, который невозможно отремонтировать в полевых условиях», — комментирует ситуацию Марк Хертлинг, генерал армии США в отставке.