«Кара небесная»: Украина атакована с воздуха

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Минувшей ночью на Украину нанесли очередной визит российские «Герани». Сообщается о взрывах в Днепре, Запорожье, Харькове, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

О результатах атаки пока неизвестно, но представители украинского военного командования снова не смогли договориться о количестве «сбитых» БПЛА. Воздушные Силы ВСУ сообщают о ликвидации 10 из 11 «Гераней», а Генштаб уверяет о ликвидации 21 из 26 беспилотников.

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Однако, более интригующим стал неизвестный объект, который, падая, ярко озарил небо в Киеве и области, о вспышке писали и местные ресурсы в пограничных населенных пунктах Белоруссии.

Достоверной версии произошедшего нет, но в сетях гуляют разные, порой даже фантастические предположения – от падения НЛО до американского спутника.

«По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA. Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков – была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала», – заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Интересно, что накануне американское космическое агентство объявило о выводе с орбиты неработающего спутника RHESSI, но при этом, в NASA опровергли слухи о том, что над Киевом наблюдали именно его падение, так как объект всё ещё остаётся на орбите.

С иронией отнеслись к произошедшему российские политологи. Так, Павел Данилин в своем блоге отмечает, что над Киевом работало НЛО.

«А может, это все же было НЛО, и оно заберет обратно рептилоидов, которые сидят во власти на Украине и выдают себя за людей? Притворяться, конечно, у них получается плохо. Ну какой Гордон человек? Ну какой Кличко человек? А Зеленский – так и вовсе упырь. В общем, надеемся, что инопланетяне решили провести эту, как его… а, вспомнил – экстракцию своих агентов обратно на Нибиру», – иронизирует Данилин.

А политолог Сергей Марков отмечает, что вспышка над Киевом – это знак борцам с каноническим православием на Украине.

«В Киеве ярчайшая вспышка в небе. Несколько версий обсуждают в Киеве. 1. НЛО. 2. Спутник НАСА. 3. Метеорит. Ну-ну. Власти активно намекают, что это НЛО. Власти США заявляют, что там орбиты спутников НАСА не проходят. Но, понятно, американцам никто не верит. 1. Потому что все знают, что США лгут во всем главном. 2. Потому что все знают, что США опутали все небо над Украиной спутниками. ПС. Уже и укровласти согласны, что это спутник НАСА. Дескать, американцы как боги с небес наблюдают. А возможно, это кара небесная на сатанинскую власть за захват сатанистами святой Лавры», – предполагает Марков.