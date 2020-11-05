Карабах и теракты исламистов: Казалось бы, при чём тут Байден?

05.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Такое впечатление, что кто-то удивительно характерными для американских «демократов» методами дестабилизирует обстановку в мире, отводя глаза от происходящего в США.

Таким наблюдением поделился на пресс-конференции российский политтехнолог Михаил Чирков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все войны и горячие точки на планете начинаются во время американских президентов-демократов, и это не секрет. При Трампе не было начато ни одной войны.

Так можно было бы сказать, если бы не Карабах. Имеет ли Трамп к этому отношение? Вопрос.

Убийства на улицах Ниццы, вчера в Австрии. Закономерный ли это процесс, и почему это случается так организованно? Далее, Квебек, до этого было – погибло двое.

Создаётся впечатление, что в данной ситуации демократы подтягивают все свои ресурсы, включая исламских террористов для раскручивания обстановки в странах Запада, чтобы загрузить их внутренними проблемами, пока в Штатах разбираются со своими выборами», – заявил Чирков.