Карабах поменял отношение к российскому флагу – эксперт

Владимир Гладков .  
25.09.2023 17:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1517
 
Азербайджан, Армения, Война, Вооруженные силы, Дзен, Нагорный Карабах, Общество, Политика, Россия, Скандал


События в Нагорном Карабахе продемонстрировали, что теперь одного присутствия российского флага в регионе недостаточно для предотвращения конфликтов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил журналист Владимир Ворсобин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

События в Нагорном Карабахе продемонстрировали, что теперь одного присутствия российского флага в регионе недостаточно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Сейчас у России контингент в Армении – две или три тысячи человек. Они стоят там давно, а ещё там стоит миллионная армия Турции, очень большая армия Азербайджана, и всего две-три тысячи российских военнослужащих с флагом. И очень долго этот флаг и останавливал обе стороны, не важно, сколько у русских солдат.

А теперь российский флаг в лучшем случае обходят стороной. Вообще, все эти события в Карабахе символизируют, что российский флаг сейчас не так пугающ для наших соседей, как было раньше.

И это самая главная проблема, которую принёс нам этот конфликт в Карабахе», – сказал Ворсобин.

Он подчеркнул, что теперь Москве необходимо помочь Сербии в её противостоянии с Косово.

«Здесь у России развязаны руки, здесь мы можем очень выгодно себя проявить. Правда, если сербы примут нашу помощь. Если примут, то надо жать на газ, и предлагать сербам любую помощь, включая военную. И в этом случае Россия ничем не рискует», – добавил журналист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть