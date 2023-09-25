Карабах поменял отношение к российскому флагу – эксперт

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События в Нагорном Карабахе продемонстрировали, что теперь одного присутствия российского флага в регионе недостаточно для предотвращения конфликтов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил журналист Владимир Ворсобин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас у России контингент в Армении – две или три тысячи человек. Они стоят там давно, а ещё там стоит миллионная армия Турции, очень большая армия Азербайджана, и всего две-три тысячи российских военнослужащих с флагом. И очень долго этот флаг и останавливал обе стороны, не важно, сколько у русских солдат. А теперь российский флаг в лучшем случае обходят стороной. Вообще, все эти события в Карабахе символизируют, что российский флаг сейчас не так пугающ для наших соседей, как было раньше. И это самая главная проблема, которую принёс нам этот конфликт в Карабахе», – сказал Ворсобин.

Он подчеркнул, что теперь Москве необходимо помочь Сербии в её противостоянии с Косово.

«Здесь у России развязаны руки, здесь мы можем очень выгодно себя проявить. Правда, если сербы примут нашу помощь. Если примут, то надо жать на газ, и предлагать сербам любую помощь, включая военную. И в этом случае Россия ничем не рискует», – добавил журналист.