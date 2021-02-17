Карабах преподал Украине языковой урок

17.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

В парламент Нагорного Карабаха внесен законопроект о придании русскому языку официального статуса.

Соответствующий документ, передает корреспондент «ПолитНавигатора», внес президент республики Араик Арутюнян.

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В свою очередь депутат Госдумы Елена Панина, комментируя данную инициативу, заявила «ПолитНавигатору», что в Нагорном Карабахе русским языком владеет подавляющее большинство местных жителей, а многие говорят на нем практически без акцента.

«При этом русский язык в образовательных учреждениях республики преподают по учебникам русского языка как родного, а не иностранного, что позволяет более глубоко им овладеть. На русском языке написаны уличные объявление в Степанакерте, то есть карабахцы его активно используют в быту.

Поэтому «переоценка роли русского языка» в НКР, о чем говорится к пояснительной записке к законопроекту, связана не только с «долгосрочным присутствием в Арцахе российских миротворцев, осознанием необходимости совместного решения многочисленных социальных и коммуникативных проблем, сотрудничеством в сферах строительства, здравоохранения, образования и науки». Это признание де-юре существовавшей долгие годы фактической ситуации», – считает политик.

Она сравнивает ситуацию в НКР и Украине.

«И вместе с тем – политический, культурный и цивилизационный выбор карабахского общества, которое не испытывает комплексов в отношении русского языка, в отличие от Украины, где 16 января 2021 года вступил в силу тоталитарный закон, изгоняющий русский из сферы обслуживания. Хотя население Карабаха моноэтническое, доля армян в нем составляет 99%, в то время как на Украине русские – вторая по численности этническая группа, не говоря уже о русскоязычных украинцах», – отмечает депутат.

«Нагорный Карабах показывает, что самодостаточное и незакомплексованное общество видит в русском языке не угрозу, а способ обогащения собственной национальной культуры и расширения социально-экономических возможностей. Придание Степанакертом русскому языку статуса официального – это повод задуматься другим государствам на постсоветском пространстве, включая соседнюю Армению», – резюмирует Панина.