Карабах: Турция хочет вытеснить Россию с Южного Кавказа

28.09.2020, Москва, Елена Острякова, на фото - официальная страница Минобороны Турции в соцсетях

Война в Нагорном Карабахе спровоцирована Турцией, чтобы вытеснить Россию с Южного Кавказа.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил посол Армении в России Вардан Тоганян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цель стратегическая – вытолкать Россию с Южного Кавказа. Как заявлено: один народ – два государства. Видимо, речь идет о том, чтобы объединить эти государства (Турцию и Азербайджан – ред.) в одно целое», – сказал Тогаян.

Он надеется, что Россия сыграет ключевую роль в остановке конфликта.

«Россия всегда занимала взвешенную позицию. Благодаря России была остановлена война и в 1994, и в 2016 году. Сегодня Россия тоже заинтересована. И я надеюсь, что России удастся приостановить эту бойню и посадить стороны за стол переговоров под эгидой России», – сказал Тогаян.

Он уточнил, что Армения пока не собирается обращаться в ОДКБ.

По его информации, Турция перебросила в район Нагорного Карабаха 4 тысячи боевиков из северной Сирии. Кроме того в районе конфликта находятся турецкие военные советники.