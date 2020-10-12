Карабаха мало: Эрдоган снова направляет флот к греческому острову Кастелоризо

12.10.2020, Афины, Алексей Топоров

Турецкое научно-исследовательское судно «Орук Рейс», как и ранее в сопровождении военного флота и теперь еще двух исследовательских кораблей – «Атаман» и «Чингисхан», направляется в греческие территориальные воды.

Турки намерены начать разведывательные работы в 6 морских милях от острова Кастелоризо, вопреки тому, что Греция объявила о расширении территориальных вод до 12 морских миль.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», турецкая сторона вновь направила уведомление через международную навигационную систему НАВТЕКС. Турецкий флот уже вышел из порта Анталия, чтобы начать исследовательские работы в шести морских милях от греческого острова Кастелоризо, с берега которого можно будет прекрасно видеть чужой флот.

В ответ МВФ Греции в очередной раз приведен в боевую готовность, греческие военные корабли вышли из портов и движутся в район, где турки намерены проводить сейсмические исследования.

«Ясно, что Турция является общим знаменателем для всех проблемных ситуаций в регионе, начиная от Нагорного Карабаха, Сирии, Ирака, Ливии – до Кипра и юго-восточного Средиземноморья, – прокомментировал ситуацию греческий премьер-министр Никос Дендиас. – Поведение Турции противоречит международным законам и выводам Европейского Совета».

Глава греческой дипломатии проинформировал Совет министров иностранных дел ЕС в Люксембурге о новых незаконных действиях Турции.

Среди прочего, министерство иностранных дел Турции обвинило Грецию в планировании военных учений в Эгейском море, приуроченных к празднованию в Турции национального праздника 29 октября. В ответ на это Анкара запланировала аналогичные маневры на 28 октября.

Акватория раздора

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел сегодня переговоры с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, и указал на то, что поднимет вопрос о санкциях против Турции в рамках европейского саммита, который стартует в четверг.

Пока же греческая станция «Ираклион» на острове Крит выпустила анти-НАВТЕКС, назвав турецкий НАВТЕКС, выпущенный со станции в Анталии «незаконным» и «касающемся несанкционированной деятельности, охватывающей континентальный шельф Греции».