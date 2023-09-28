Карабахский кейс: запугать приднестровцев не получится

В приднестровских паблик-чатах рассуждают о том, не станет ли прецедентом для ПМР ликвидация с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахской Республики, которая вместе с Приднестровьем входила в Содружество непризнанных государств, образовавшихся на территории бывшего СССР. Шуму наделало и заявление экс-министра обороны РМ Анатолия Шалару о необходимости силового решения приднестровского вопроса по примеру Азербайджана и Карабаха.

У Шалару, эксперта с неоднозначной репутацией, уже не раз выходили комментарии на грани безумия: он предлагал то ввести визовый режим с Россией, то изгнать гагаузов как предателей, то проводить люстрации в армии за то, что молдавские генералы отмечают советские военные праздники. И все же, насколько уместны параллели между Карабахом и Приднестровьем? Ситуацию для «ПолитНавигатора» комментирует политолог Андрей Сафонов.

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ПолитНавигатор: Бывший министр Шалару говорит, что руководство Молдовы должно последовать примеру Азербайджана и «принять очень трудные решения» по подавлению Приднестровья силовым путем. «Трудные решения» действительно возможны? Насколько мнение Шалару авторитетно?

Андрей Сафонов: В Кишиневе националисты (прозападные и прорумынские – в одном флаконе) делятся на два отряда.

Отряд №1 – это постаревшие национал-фашисты образца 1988-1992 годов. Не обученные западным политесам, они туповатые и сельпошные, да и вообще, они необучаемые. Мы их помним по демонстрациям и выступлениям тех времен: перекошенные физиономии, дикий рев на улицах и площадях, свист, улюлюканье, бессмысленный гогот, нападения на неугодных, избиения.

Мало кто из них достиг серьезных высот, большинство маргинализировались, а иные и вовсе упали на самое дно. Но некоторые как-то удержались – весьма относительно, конечно – на плаву. И вот, они чешут так же, как тогда: убьем, зарежем, бросим головы врагов на ступеньки парламента и тому подобное. Они хотят повторить бойню 1992 года, но при условии вовлечения войск НАТО и Румынии.

Их конечная цель также известна. Она не изменилась: «воссоединение с Румынией-мамой!». Они считают словесную завесу насчет «евроинтеграции» излишней. В Румынию – и точка! Причем в Румынию с Гагаузией и Приднестровьем. Ах, те не желают? Значит, раздавим, как Нагорный Карабах!

Отряд №2 – это обученные и отесанные в западных фондах, в разных НПО и прочих «демократических институтах». Эти – а они сравнительно молодые и стараются в откровенный маразм не впадать – говорят о том, что приднестровцы обязательно воспримут «европейские ценности» и отвернутся от России. Не сейчас, так со временем. И это будет мирный процесс! Но. Как говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.

Националисты новой генерации не против уничтожения Приднестровской государственности, они просто считают, что не обязательно говорить это вслух. Да и вообще, война – дело ненадежное, неясно, чем обернется. К тому же, в отличие от мужланов с налитыми кровью глазами образца рубежа 1980-90-х, холеные НПО-шники с чашечкой кофе в своих офисах – сами на передовую не пойдут.

ПолитНавигатор: Шалару предлагает решать приднестровский вопрос кардинально, «не ожидая подачек от ОБСЕ, которой необходимо продолжать свою работу, даже если она не дает никаких результатов, и получать высокую зарплату». В каком состоянии сейчас переговорные площадки по Приднестровью, выполняют ли свои функции посредники?

Андрей Сафонов: Переговорный процесс между ПМР и РМ стоит на месте. С 2019 года, когда некоторые не самые умные люди привели группу Майи Санду к власти, Кишинев перестал вести диалог, рассчитывая на то, что Россия якобы потерпит поражение в противостоянии с Западом, а ПМР рухнет из-за экономических ограничений. Эта надежда сохраняется у них и сейчас, хотя ясно, что добиться этого не получилось – и не получится. А ставки в мире все растут, противостояние усиливается.

На этом фоне на арену выпускают тех, кто прямо грозит новой войной. При этом не случайно и фактическое прекращение переговоров. Сейчас только Россия настаивает на работе в утвержденном ранее формате «5+2», да еще полевая миссия ОБСЕ помогает не потерять связь между Кишиневом и Тирасполем до конца. Ладно, будем знать и отслеживать. Но авторы давления должны знать, что запугать приднестровцев не выйдет. Мы не одни. Как и в 1992 году.