Карабахский узел: Без России никак

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На Южном Кавказе снова не спокойно и новый виток дестабилизации с провокацией «азербайджанских экологов», которые с 12 декабря непрерывно пытаются устроить потасовку и настоящую рукопашную схватку с российскими миротворцами, заблокировав тем самым важнейший Лачинский коридор.

При этом акция «экологов» с воинской выправкой лишь прикрытие для Баку, так как одновременно с этой блокадой единственной дороги, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом (Арцах), азербайджанской стороной было перекрыто еще и снабжение природным газом и электроэнергией. Это ставит 120-тысячное население непризнанной республики на грань гуманитарной катастрофы.

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Прервались поставки продовольствия, часть жителей не могут вернуться в республику по трассе, оставшись в автотранспорте на дороге, а 22 тысячи детей не могут посещать школы из-за отсутствия отопления. Критическая ситуация сложилась и в деле снабжения Степанакерта медикаментами и вывоза на «материк» больных для проведения операций.

Об этом в четверг на заседании кабинета министров сказал и Никол Пашинян, заявив:

«Ситуацию в Нагорном Карабахе иначе чем гуманитарный кризис назвать нельзя».

Ереван срочно связался с различными гуманитарными миссиями, с ООН, руководством ЕС и прочими структурами, но пока действенной политической помощи со стороны дипломатов стран Запада не получил.

При этом имеются и постоянные попытки нынешнего либерального руководства республики переложить ответственность за происходящее на Москву, которая якобы не может положить конец этим бесчинствам со стороны Баку.

«Должен сказать, что как минимум странно молчание ряда дружественных стран по этому поводу», – сказал Пашинян в ходе заседания правительства, явно намекнув на российское руководство.

При этом армянский премьер умолчал о том, чем в реальности занимаются 40 «наблюдателей» Европейского Союза, присланных по просьбе Эммануэля Макрона и состоящих сплошь из числа действующих или бывших сотрудников западных спецслужб или отставных военных.

Может потому что прибыли они в зону конфликта не для того, чтобы дать реальную оценку положения и способствовать разъединению враждебных сторон, а для сбора разведывательной информации и подготовки почвы уже для появления сил НАТО? И где эта хваленная группа быстрого реагирования ОБСЕ, разрекламированная Ереваном?

То есть на примере данного инцидента мы становимся свидетелями того, что несмотря на встречи глав Армении, Азербайджана, Турции, Франции и Европейского Союза в рамках антироссийского шабаша в Праге 7 октября, никакого замирения на деле не происходит, а в реальности идёт дальнейшая эскалация конфронтации.

Это наглядное подтверждение того, что вся эта игра по заключению соглашения по «вашингтонскому варианту» была затеяна вовсе не для завершения войны и межнациональной вражды, а в целях осуществления плана по переделу сфер влияния в регионе.

В Баку же цинично называют эту акцию по блокировке единственной дороги, связывающей с Арцахом, «протестом общественности», выступающей против «незаконной деятельности армянской стороны», которая якобы ведёт разработку месторождений полезных ископаемых на территории суверенного Азербайджана.

Помощник президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев громогласно недавно заявил:

«Баку не позволит армянской стороне разграбить природные ресурсы республики Азербайджан».

То есть на сегодняшний момент азербайджанское руководство вообще не признаёт наличие Арцаха и право армянского населения на собственную независимость, называя их гражданами своей страны. И это на самом деле результат той самой капитуляции армянской правящей верхушки, которая произошла в октябрьские дни в Чехии, поставившей под сомнения соглашение о прекращении военных действий, достигнутое при участии Москвы в ноябре 2020 года.

Напомним, что при участии Жозепа Борреля и Эммануэля Макрона премьер Армении согласился в Праге на все условия Баку и подписал предварительное соглашение, в котором подразумевается ликвидация Нагорно-Карабахской республики, не даются гарантии и не оговариваются права армянского населения Арцаха, а статус российских миротворцев не указан, и они вообще повисают в воздухе.

Следующим шагом, по-видимому будет ликвидация российской базы в Гюмри и выход Армении из ОДКБ.

Сейчас азербайджанская сторона в явочном порядке через «гражданских активистов» и энергетическую блокаду стремится осуществить договорённость с Пашиняном, дожав местное население и сломив всякое сопротивление угрозой голода. Этим, наверно, объясняется такая пассивная реакция со стороны руководства ЕС, которое также ожидает развязки событий в пользу Алиева.

Пока же единственным сдерживающим фактором для многих сотен «журналистов», «экологов» и «гражданских активистов» являются лишь российские миротворцы, не пускающие их дальше по трассе из Шуши в Степанакерт и другие районы с компактным проживанием армян. При этом военнослужащие РФ подвергаются постоянным нападкам и русофобским оскорблениям. Командование миротворческого контингента тщетно пытается договориться с азербайджанскими военными о снятии блокады.

Баку со своей стороны, конечно лукавит, так как выполняет установки не только из Анкары, но и в первую очередь из Лондона, потому что именно британский бизнес положил глаз на природные богатства Нагорного Карабаха и подталкивает азербайджанскую элиту к активным действиям. Так, издание Civilnet.am провело собственное расследование и выяснило, что за драками «экологов» и отключением энергоснабжения Арцаха стоят прозаические интересы извлечения англосаксами сверхприбылей.

«В июле прошлого года правительство Азербайджана подписало сделку с британской Anglo Asian Mining Company, передав компании под управление ряд шахт в обмен на $3 млрд. Сделка включала в себя Кашен, медно-молибденовый рудник, расположенный в Мартакертском районе Арцаха, в настоящее время управляемый армянской компанией Base Metal», – указывает издание.

А как известно Мартакерт остался под контролем Армении после окончания Карабахской войны 2020 года. Старшими акционерами Англо-Азиатской горнодобывающей компании являются Джон Сунуну, начальник штаба президента США Джорджа Буша-старшего и бывший губернатор Нью-Гэмпшира, чей отец иммигрировал в США из Ливана. Они-то как раз и добиваются быстрейшего разоружения Арцаха, чтобы заполучить в свои руки данные предприятия и медно-молибденовое месторождение.

Кроме этого, провокация с «активистами» была рассчитана на то, что удастся осуществить столкновения с миротворцами, чтобы затем внести на рассмотрение в повестку переговоров тему введения контингента войск других стран, а именно той же Турции или подразделений НАТО. Или в лучшем случае вообще добиться вывода российских военнослужащих.

Прозападным силам в Армении выгодна нынешняя блокада и подобный вариант, так как позволяет обвинить российские миротворческие силы и военный контингент на базе в Гюмри в неспособности остановить экспансию Азербайджана и убедить самих армян в полной неэффективности дипломатических усилий Москвы.

В действительности надо говорить открыто и показать армянской общественности и жителям Арцаха, что на самом деле республику и регион в целом хотят поделить на сферы влияния, с одной стороны, Франция и часть европейского большого бизнеса при поддержке Вашингтона, а с другой – Великобритания и Турция. И их вариант мирного урегулирования сейчас как раз и не срабатывает.

Единственно верным остается лишь российский вариант мирного соглашения, который предусматривает демаркацию и делимитацию границ, открытие железнодорожного и энергетического сообщения, сохранение Лачинского коридора и нынешний статус Арцаха с присутствием российского контингента миротворцев, а также военной базы в Гюмри.

Но этот реалистичный и справедливый план как раз и не выгоден мировым и региональным хищникам, готовым разорвать Закавказье, сделав его постоянной кровоточащей раной и зоной хаоса для давления на российский Северный Кавказ с целью развития сепаратистских движений, а также на Северный Иран, населенный этническими азербайджанцами.

«Русский вариант договора отличается кардинальным образом от «вашингтонского», анонсированного в Праге, тем, что он говорит о необходимости отложить окончательное решение по статусу Нагорного Карабаха на будущее. Ситуация стабилизируется и уляжется, мы выясним как действовать дальше. Но ни Турция, ни США, ни Азербайджан не хотят откладывать, они оказывают давление и спешат, потому что Россия занята Украиной и для них такого шанса второго раза не представится», – отметил в своём выступлении на российском телевидении известный политический аналитик Андраник Мигранян.

Именно пользуясь ситуацией с СВО все эти силы и подкидывают хворост в костёр, чтобы он не потух, желая без России обстряпать свои дела. Но навряд ли данная провокация увенчается успехом и её можно расценивать лишь как очередную «разведку боем».

Несмотря на пространные намёки Никола Пашиняна он всё же переговорил по телефону с Владимиром Путиным, который в свою очередь намерен провести беседу с Ильхамом Алиевым. Поэтому не за горами новый раунд переговоров при посредничестве Москвы, которая остаётся единственным реальным суперарбитром, обеспечивающим стабильность в Закавказье.

Народ Армении должен понять, что защитить его может только Россия, а не политика капитуляций и сдачи позиций в угоду французским и заокеанским империалистам.