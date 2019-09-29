Караганов: Донбасс будет де-факто Россией

29.09.2019, Москва, Владимир Гладков

В ближайшем будущем Москва не сможет повторить крымский сценарий в Донбассе: де-юре Республики будут оставаться частью Украины, но де-факто – Россией.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил российский политолог Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Касательно оперативно-тактических, среднесрочных целей, то у России такая – в предотвращении новых конфликтов на Украине. Я думаю, что нашей целью является стабилизация ситуации вокруг Донбасса, высокая степень автономии, по крайней мере, на обозримую перспективу.

С пониманием, что де-факто Донбасс, по большей степени, будет российским, а де-юре, по большей части, украинским. Как мне кажется, мы не хотим или не должны хотеть дальше присоединять Донбасс к России, даже если большинство его жителей этого хотят. Я не думаю, что в данной ситуации был бы выгоден крымский сценарий. А дальше будем смотреть, куда будет развиваться Украина», – отметил он.

По мнению Сергея Караганова, через несколько лет ЕС, в нынешнем состоянии, перестанет существовать, а ряд ведущих европейских государств станет ближе к России.

«Нам надо думать о том, что будет через шаг. А через шаг ведущие европейские страны пойдут к большой Евразии. А ещё через шаг ЕС, в своём нынешнем состоянии, которое он заложил 20 лет назад, перестанет существовать. Он вернётся к ситуации 1980-х годов плюс частичный шенген и некоторые общие политики.

Сейчас лезть во все эти (внутриевропейские – прим. ред.) дрязги нам не стоит. Но через 3-5-7 лет у нас будут гораздо более тесные отношения с европейскими странами, и им это очень нужно», – добавил эксперт.