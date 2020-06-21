Караганов: Москва не боится победы русофоба в Белоруссии – он будет быстро свергнут

21.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Даже если во главе Белоруссии встанет президент с откровенно русофобскими взглядами, обнищавшее население очень быстро его свергнет.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Прилетел чёрный лебедь. В огромном количестве стран будет идти массовое обнищание населения, будут бунты и восстания, будут меняться правительства.

Даже если в Белоруссии придёт к власти кто-то, кого вы бы навали антироссийским, то через полгода его, вероятно, снесёт волна народного негодования, потому что Белоруссия, как и другие страны, будет неизбежно беднеть в ситуации всемирного экономического кризиса», – отметил Караганов.

Напомним, в ходе нынешних выборов в Белоруссии ни один из главных кандидатов не выступает за воссоединение или усиление интеграции с Россией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отказавшийся от общей валюты с Россией, но требующий от Москвы все новых экономических преференций, вообще теперь позиционирует себя как главного защитника самостийности от неких алчных российских олигархов.

Ставленником этих олигархов Лукашенко объявил своего главного конкурента экс-банкира Виктора Бабарико, хотя тот ранее демонстрировал прозападные взгляды, в частности, финансируя издание книг русофобки Светланы Алексиевич.