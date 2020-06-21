21.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Выборы, Россия
Просмотров:

Караганов: Москва не боится победы русофоба в Белоруссии – он будет быстро свергнут


Даже если во главе Белоруссии встанет президент с откровенно русофобскими взглядами, обнищавшее население очень быстро его свергнет.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Прилетел чёрный лебедь. В огромном количестве стран будет идти массовое обнищание населения, будут бунты и восстания, будут меняться правительства.

Даже если в Белоруссии придёт к власти кто-то, кого вы бы навали антироссийским, то через полгода его, вероятно, снесёт волна народного негодования, потому что Белоруссия, как и другие страны, будет неизбежно беднеть в ситуации всемирного экономического кризиса», – отметил Караганов.

Напомним, в ходе нынешних выборов в Белоруссии ни один из главных кандидатов не выступает за воссоединение или усиление интеграции с Россией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отказавшийся от общей валюты с Россией, но требующий от Москвы все новых экономических преференций, вообще теперь позиционирует себя как главного защитника самостийности от неких алчных российских олигархов.

Ставленником этих олигархов Лукашенко объявил своего главного конкурента экс-банкира Виктора Бабарико, хотя тот ранее демонстрировал прозападные взгляды, в частности, финансируя издание книг русофобки Светланы Алексиевич.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть