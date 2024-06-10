Караганов: «Мы ошибочно считали конфликт на Украине СВО»

Елена Острякова.  
10.06.2024 08:40
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Запад, Россия, Украина


Политолог Сергей Караганов, который на днях провел на ПМФ стратегическую сессию с президентом РФ, считает, что Россия недооценила смысл конфликта, в который она вступила на Украине.

Об этом он заявил в интервью проекту «Грани», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политолог Сергей Караганов, который на днях провел на ПМФ стратегическую сессию с президентом РФ,...

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«Мне кажется, что с самого начала мы недопонимали, что мы вступаем в схватку не по поводу Украины и не на Украине, а мы вступаем в смертельную схватку с Западом. Прямо сразу. А мы считали, что Киев, там это и вообще считалось, что СВО. А это стратегическая операция. Я не хочу называть ее мировой войной, но это по сути своей – мировая война, хотя я надеюсь, что до этого не дойдет. Мы просто недооценили глубину противоречий и кризиса на Западе. Поэтому действовали недостаточно решительно. И не пустили в ход с самого начала то, что нужно было с самого начала пускать в ход», – сказал Караганов.

Он считает, что главное, чего должна достичь Россия в ходе СВО – это слом воли Запада.

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