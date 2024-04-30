Караганов: Неназванные цели СВО уже достигнуты

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Цели СВО, которые не назывались публично руководством России, уже достигнуты.

Об этом председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов заявил в интервью Андрею Угланову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«СВО, эта война имела необъявленные цели, которые были достигнуты. Одна из этих необъявленных целей — это выбивание западников-предателей из нашего общества. Западничество, конечно, осталось, потому что мы часть той культуры. Вторая цель — это уничтожение копрадорского класса, который был создан в 90-е годы сдуру из-за наших очень неудачных реформ, когда люди, которые зарабатывали деньги, вынуждены были их полностью вывозить на Запад и создали класс, который обслуживает западный капитал», – сказал Караганов.

Третей неназванной целью он назвал перестройку экономики на национальные рельсы и отказ от надежд войти в цепочки стоимости. Тех, кто ранее проводил такую политику, Караганов назвал «недоумками».