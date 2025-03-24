Караганов предостерегает от расставленных американцами ловушек на переговорах
Россия и США могут прийти к соглашению по Украине через несколько месяцев.
Об этом глава Совета по внешней и оборонной политике РФ Сергей Караганов заявил в интервью итальянской газете «Ла Стампа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп может остановить нас до полной победы. Мы могли бы остановиться, не полностью победив нацистский режим в Киеве и сломив волю обезумевших европейских элит. Теперь, наконец, есть шанс остановить эту войну, и его нужно использовать, конечно, гарантируя, что то, что останется от Украины, будет абсолютно демилитаризовано и станет нейтральным государством. На данный момент, к сожалению, денацификация не кажется возможной», – сказал Караганов.
Он надеется, что российское руководство не попадет в ловушку США и не позволит Украине использовать прекращение огня для перегруппровки.
«Мы хотим как можно скорее прекратить боевые действия, но мы не примем решение без оснований для прочного долговременного мира: необходима демилитаризация Украины и её нейтральный статус. Также нужна демилитаризованная зона по линии новой границы. Она должна быть укомплектована не европейцами, ответственными за войну, а индусами, китайцами, пакистанцами и другими», – сказал Караганов.
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