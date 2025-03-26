Караганов: России не нужен этот моральный мусор, в который превратилась Европа
Россия должна «сломать моральный стержень европейских элит, показав, что их агрессия наносит им вред».
Об этом глава Совета по внешней и оборонной политике РФ Сергей Караганов заявил в интервью ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европа является центром всех проблем, которые есть в мире. Она пережила две мировые войны и худшие идеологии. Европу нужно временно отодвинуть от роли центра мировой политики. Для этого мы должны победить «Украину». Мы сражаемся на Украине не против украинцев, а против Европы», – сказал Караганов.
Он не исключает, что Россия может ввести войска в страну НАТО, которая напрямую угрожает ее безопасности, но она не стремится «на эту свалку, в которую некоторые европейцы превращают свой субконтинент».
«Зачем России нужна Европа? Зачем нам ее захватывать? Этот моральный мусор, в который превратилась Европа», – сказал Караганов.
Он считает, что Европа должна капитулировать на Украине, иначе война продолжится.
«Наилучший возможный исход – это полная капитуляция Украины и Европы. Мы должны закончить эту войну, так или иначе. Я надеюсь, что то, что останется от Украины – будет полностью демилитаризовано, нейтрализовано и сможет жить в мире, не будучи использованным как острие против России.
Если она будет использована таким образом, война возобновится», – заключил Караганов.
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