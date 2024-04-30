Караганов: Россия должна потребовать у Запада репарации

Елена Острякова.  
30.04.2024 20:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Запад начал понимать, что может проиграть, и подает большое количество сигналов о готовности к переговорам. Но это «тяжелая ловушка», пока Россия придерживается «романтической позиции», а она должна быть «максимально запросной». Она должна четко определить условия и цель этих переговоров – и не соглашаться на них, «пока повестка не станет нашей».

Об этом председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов заявил в интервью Андрею Угланову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад начал понимать, что может проиграть, и подает большое количество сигналов о готовности к...

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«С моей точки зрения, цели должны быть совершенно определенные. Это возвращение военных структур НАТО к границам 1997 года. Это выплата репараций России за нанесенный ей экономический ущерб. Это демилитаризация всей территории Украины. Какая часть этой территории отойдет России, а какая останется нейтральной или отойдет к другим странам — это может быть предметом разговоров.

Но смысл переговоров — только дружеская капитуляция Запада. При этом мы можем говорить американцам, которые уже, поняв, что могут нарваться на ядерный ответ, начали потихоньку отползать, что можем обеспечить им относительно почетный уход», – заключил Караганов.

Он считает, что 62 млрд долларов, которые США выделили Украине,это последний транш помощи.

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