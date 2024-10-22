СССР и РФ подорвали 500-летнее колониальное господство Европы и Запада в мировой системе.

Об этом политолог Сергей Караганов заявил в интервью греческому ютуб-каналу The Duran, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь нашим европейским соседям приходится понять, что им нужно наконец-то работать, чтобы жить. И это неприятно. И я их понимаю, кстати, но не сочувствую. Да, виновата Россия. Она подорвала позиции бандитов и грабителей, даже если они считают себя порядочными людьми.

Им не нравится, когда их лишают источника доходов, которые в основаном были связаны с выкачиванием денег из внешнего мира», – сказал Караганов.