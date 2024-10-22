Караганов: Россия заставит ЕС работать ради выживания

Елена Острякова.  
22.10.2024 19:26
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


СССР и РФ подорвали 500-летнее колониальное господство Европы и Запада в мировой системе.

Об этом политолог Сергей Караганов заявил в интервью греческому ютуб-каналу The Duran, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

СССР и РФ подорвали 500-летнее колониальное господство Европы и Запада в мировой системе. Об...

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«Теперь нашим европейским соседям приходится понять, что им нужно наконец-то работать, чтобы жить. И это неприятно. И я их понимаю, кстати, но не сочувствую. Да, виновата Россия. Она подорвала позиции бандитов и грабителей, даже если они считают себя порядочными людьми.

Им не нравится, когда их лишают источника доходов, которые в основаном были связаны с выкачиванием денег из внешнего мира», – сказал Караганов.

Он подчеркнул, что Россия вступила в противостояние, чтобы «цивилизовать международные отношения – сейчас и в будущем».

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