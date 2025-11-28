Караганов: «Я был в дикой ярости – СВО началось на три года позже»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Возможность применения ядерного оружия Россией должно было быть объявлено с первых дней СВО. Да и саму спецоперацию следовало начинать минимум на три года раньше.

Об этом в эфире канала «Свободная пресса» заявил политолог Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я был в дикой ярости, когда мы начали с запозданием на минимум на три года СВО, или войну с Западом на Украине, не включив активно с самого начала наши главные инструменты, козыри – это ядерное оружие устрашения. До сих пор мы его так и не включили», – сказал эксперт.

Караганов напомнил, что «одна из функций ядерного оружия – это предотвращение обычных войн».

Он полагает, что Европе следует напомнить бесперспективность вооруженного противостояния с ядерной державой – Россией.