Караганов: «Я был в дикой ярости – СВО началось на три года позже»

Анатолий Лапин.  
28.11.2025 13:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 982
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Возможность применения ядерного оружия Россией должно было быть объявлено с первых дней СВО. Да и саму спецоперацию следовало начинать минимум на три года раньше.

Об этом в эфире канала «Свободная пресса» заявил политолог Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я был в дикой ярости, когда мы начали с запозданием на минимум на три года СВО, или войну с Западом на Украине, не включив активно с самого начала наши главные инструменты, козыри – это ядерное оружие устрашения. До сих пор мы его так и не включили», – сказал эксперт.

Караганов напомнил, что «одна из функций ядерного оружия – это предотвращение обычных войн».

Он полагает, что Европе следует напомнить бесперспективность вооруженного противостояния с ядерной державой – Россией.

«Выступаю за восстановление фактора ядерного сдерживания в мировой политике и в мозгах людей. Возможно, путем начала испытания, в самом крайнем случае, ужасном, использование его, чтобы люди, наконец, поняли, с чем они имеют дело, потому что европейцы развязывали безобразные войны и перестали этим заниматься только тогда, когда появилось ядерное сдерживание», – заявил Караганов.

