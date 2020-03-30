Карантин без денег добивает здравоохранение и убивает медиков – экс-депутат

30.03.2020, Киев, Игорь Петров

Верховная Рада не делает ничего, чтобы повлиять на экономический кризис и изменить ситуацию с коронавирусом, а карантин без денежных вливаний в медицину – неэффективен и опасен.

Об этом в эфире канала NEWSONE заявила народный депутат Украины V-VII созывов Елена Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы смотрим, как работает Верховная Рада, и диву даемся. Они заняты глупостями, принимают законопроекты, которые ситуацию не то что никак не исправляют, а вообще никак не влияют на неё. Нужно переформатировать государственный бюджет, пересмотреть то, что было принято в декабре прошлого года, чтобы справиться и с экономическим кризисом, и кризисом, связанным с коронавирусом.

Очевидно, что у государства не хватит на все средств. Есть статьи расходов, без которых мы сегодня можем обойтись, и по Министерству культуры, и по Министерству спорта. Карантин, который не подкреплен финансами, это фейк, это пшик.

Те же самые карантинные меры по обеспечению средствами индивидуальной защиты медиков, требуют денег. В больницах критическая ситуация. Те же самые врачи и медсестрички не имеют банально ни масок, ни халатов, ни бахил, а ведь они первые сталкиваются с этими болезнями.

Буквально на днях функционеры МВФ заявили о том, что они готовы отсрочить обязательства по обязательным выплатам для бедных и развивающихся стран, в список которых вошла Украина. Нам говорили, что пересмотр невозможен.

Принималось на веру все, что говорили в МВФ. И теперь МВФ сам идет навстречу таким странам, как мы, и мы не видим никакого движения ни со стороны Зеленского, ни со стороны Кабинета Министров, у которых есть право вступать в переговоры с МВФ и оттянуть максимально сроки выплаты наших долгов», – сетует экс-депутат.