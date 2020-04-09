Карантин без Овсянникова: Интервью с Русланом Осташко из Севастополя

09.04.2020, Севастополь, Валентин Филиппов

Севастополь вновь на слуху в связи со скандалом вокруг экс-губернатора Дмитрия Овсянникова – накануне он был исключен из «Единой России» за дебош в аэропорту. Политолог Руслан Осташко – один из активных критиков бывшего градоначальника, рассказал обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову о том, какое наследие оставил Овсянников, и как Севастополь переживает карантин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Валентин Филиппов: В нашей импровизированной студии Руслан Осташко. Звонок происходит из Севастополя в Севастополь. Руслан, здравствуйте.

На последних выборах в Севастополе, на мой взгляд, Единая Россия потерпела поражение, набрав гораздо меньше голосов, чем прежде. С чем это связано?

Руслан Осташко: Это всё в совокупности. И федеральная Единая Россия теряет по всей стране очень много. Партия давно требует глобальной перезагрузки, идут разговоры о том, что нужно сделать ребрендинг и много, много, много всего.

Повторюсь, говорил об этом многократно, я не сторонник партии Единая Россия, у меня много вопросов к ней. Но, в партии Единая Россия есть достойные люди. И вот та небольшая часть людей, которые вступают в партию, – просто потому, что это партия власти, для того, чтобы быть у кормушки, для того, чтобы иметь «крышу» и воротить с ней делишки, портят впечатление. Это касается Севастополя, это касается и всей России в целом.

Ну, естественно на прошлых выборах в Заксобрание, на прошедших в прошлом году выборах отразилась, в том числе, и деятельность губернатора Овсянникова, который хоть и не состоял официально в партии Единая Россия, но все понимали, что это провластный кандидат и кандидат от партии власти, потому что они много с ним взаимодействовали.

Сейчас, вот сегодня что происходит в Севастополе. Новый губернатор, ныне исполняющий обязанности пока, который возглавил партию, региональное отделение партии. И то, как партия себя проявляет во время работы волонтёров проекта «Мы вместе». Я вижу много, много положительных вещей. Пока ещё вот эти люди, которые прячутся за партией для того, чтобы делать свои грязные делишки, они спрятали уши, и их особо не видно. Поэтому, как мне кажется, имидж партии в городе немного улучшается. Но, боюсь, что после выборов губернатора эти люди опять начнут проявляться. Это извечная проблема партии власти, в которую лезут приспособленцы.

Валентин Филиппов: Мы все помним претензии к Овсянникову. Ему в лицо бросались обвинения, его обещали посадить, обещали с ним бороться до конца. Считалось, что он огромный ущерб нанёс не только авторитету партии, но и огромный материальный ущерб городу Севастополю. Кто-то наказан?

Руслан Осташко: Детальной информации у меня на этот счёт нет, я не являюсь представителем исполнительной власти и правоохранительных органов, которые могут подобные дела возбуждать и проверки проводить. Конечно, хотелось бы, чтобы Овсянников ответил. А не то, как он себя ведет в аэропортах, смотрел новость, как он там обматерил полицейских, которые по закону требовали от него посадочный талон, билет для того, чтобы пропустить его в здание аэропорта в связи с карантинными мерами.

Всё это, конечно, вызывает раздражение. Насколько я знаю из средств массовой информации, проверки идут определённые, и даже некоторые люди задержаны и находятся под следствием. Это не может не радовать. Но, к большому моему личному сожалению, чиновники, те люди, которые на местах принимали решение, прежде всего – это Пономарёв и Овсянников, они до сих пор на свободе и никаких юридических действий, официально объявленных в отношении этих лиц, не ведётся. Это не может не огорчать.

Я для себя, конечно, понимаю, почему это происходит. Потому что нельзя посадить первого выбранного мэра Севастополя, ну, губернатора. Это политически очень большие издержки для президента в том числе, который его порекомендовал. Но, и, во-вторых, «крыша» у Овсянникова достаточно сильная, и я вижу, что каким бы подлецом он ни был, они его, всё-таки, защищают.

Это такие разборки уже, вне рамок закона, это околополитические разборки, которые есть во всех странах и глупо будет их отрицать. То есть, законы законами, а для некоторых закон – это не совсем закон.

Валентин Филиппов: Приходилось слышать в Москве фразу: «Ну, как же, Димочка такой хороший мальчик» в некоторых кругах. Как такое могло получиться?

Руслан Осташко: Такая же ситуация. Я общался с большим количеством людей, которые занимают высокие должности на разных направлениях, и все говорили, что до того, как он был избран губернатором, он вёл себя крайне адекватно. Он был совершенно вменяемым, разумным человеком. Потом, после избрания, как переклинило что-то. Такое иногда бывает.

Валентин Филиппов: Но в Севастополе есть и «фактор Чалого».

Руслан Осташко: С Развожаевым этот фактор не особо как-то работает.

Валентин Филиппов: Так пока и выборов не было.

Руслан Осташко: Посмотрим, да. Все пальцы скрестили. Все понимают, что после выборов ситуация может измениться. Но, будем пристально следить за этим. Пока то, что он делает…. Есть ряд вопросов. Это и очереди за пропусками в связи с карантином. Опять же, мы видели заседание правительства, где он вычитал тех людей, которых это организовали и сказал, что так делать нельзя. Но, всё равно, мы же понимаем, что любое действие любого чиновника среднего и высшего ранга, так или иначе, ассоциируются с его руководителем – губернатором. То есть, любой косяк руководителя департамента, вице-губенатора, руководителя какого-нибудь крупного ГУПа автоматически проецируется на губернатора, даже если губернатор таких распоряжений не давал и таких решений не принимал.

В частности, информация по тому, что Севморпорт закрывает перевозки на Северную сторону катерами и паромами, насколько я понимаю, была задача… Это официальная версия, которая была озвучена. Губернатор дал задачу этот вопрос проработать, чтобы было понимание, как это организовать, какие будут последствия, а Севморпорт, не знаю кто там, на сайте выложил уже информацию, что с завтрашнего дня перевозки запрещаются. И, естественно, весь негатив полез на губернатора.

То есть, такие вопросы к нему есть. Но вот лично то, что он говорит и делает – пока позитива намного больше, как мне кажется. Вопросы по команде, повторю, есть. Их надо решать. Просто надо разделять, где мухи, где котлеты, нельзя всё смешать в одну кучу.

Валентин Филиппов: В Севастополе в условиях карантина появился штаб волонтёров, который помогает продуктовыми наборами пожилым людям. Говорят, что это за счёт каких-то бизнесменов.

Руслан Осташко: Да. Я не буду строить из этого секрета. Губернатор лично звонил нескольким бизнесменам, и представители правительства просили помочь. Их связывали с нашим штабом, а штаб уже…

Я расскажу, как это работает, если зрителям интересно. То есть, деньги напрямую не получает никто. Нам выставляет счёт продовольственная сеть, которая продаёт продукты по оптовой цене. Мы этот счёт переадресовываем бизнесмену, который готов помочь, и он напрямую им оплачивает. Физически деньги не имеют никакого посредника, который их себе аккумулирует. То есть всё считают, дают напрямую представителям бизнеса, они напрямую оплачивают поставщикам.

Валентин Филиппов: Уже пошли вбросы, что кому-то не ту тушёнку привезли…

Руслан Осташко: Здесь есть группировки в Севастополе самые разные, здесь есть интересы бизнеса Овсянникова, потому что все знают, что он наоткрывал здесь много-много всего, получил много-много всего, и теперь пытается эти активы всячески защитить. Это тоже ни для кого не секрет. Здесь есть Лебедев, есть Кабанов, здесь есть Чалый, здесь есть Николаев, здесь есть огромное количество интересантов. Здесь есть люди, которые адекватно относятся к политической ситуации, а есть люди, которые пытаются давить. И, естественно, есть люди, которым Развожаев не нравится.

Я думаю, для вас, Валентин, будет не секрет, что я в своё время тоже активно его критиковал – до тех пор, пока не увидел ответной реакции, и не началось прямое общение. То есть у меня был ряд материалов в адрес его команды. Вопросы остались до сих пор. Теперь, по крайней мере, я понимаю, как эти опросы можно решать, и какое его личное отношение к той или иной проблематике, и оно мне симпатично.

То есть этот подход, этот разгон, который ему нужен был, он закончился. Теперь он контактирует с большим количеством людей, и со мной в том числе. Мне это импонирует, мне это симпатично. А то, что огромное количество недругов – в любом регионе такое есть. Но, тут кроме недругов есть ещё и типично наша русская любовь к халяве.

Если одна бабушка другой сказала, что ей привезли чай Гринфилд, а на другой день другой бабушке привезли Майский чай, то та скажет, что где-то кто-то своровал деньги. Плюс тушёнка просроченная. Была претензия, что тушёнка просроченная. Срок годности тушёнки был ещё один год. Она не первой свежести была, но год ещё был срок годности. С учётом того, что продуктовая помощь оказывается пенсионерам на период самоизоляции, чтобы они не выходили на улицу. И когда у них заканчивается продуктовый набор, они, в принципе, есть случаи, когда просят второй набор, то, наверное, год эта тушёнка у неё не должна лежать ни по каким причинам. Она должна её получить и скушать, чтобы не ходить в магазин в ближайшее время.

Но это ещё и паника, плюс непонимание даже среди волонтёров. Некоторые волонтёры-активисты начали распространять информацию, что это не частные деньги, а государственные, и что не 60+, а 55+ и звоните все, не стесняйтесь. У нас были случаи, когда продуктовые наборы привозили в очень элитные дома, в которых уж точно нет нужды. Но там живёт бабушка-пенсионерка, которая сказала: «это мой вклад в семейный бюджет, вот даже я, находясь на пенсии, могу вам баночку тушёнки подогнать», грубо говоря.

Не забываем, что Севастополь в текущий момент, насколько мы знаем, – единственный регион, где продуктовые наборы распространяют бесплатно. Во всех других регионах волонтёры просто помогают – просто за деньги пенсионеров покупать в аптеках и магазинах то, что им нужно. У меня мама в Москве сейчас находится, она пользуется услугами волонтёров, благодарна им бесконечно, но там нет бесплатных наборов. Она очень долго удивлялась, почему в Севастополе это есть, почему в Москве этого нет, возмущалась, потому что в Москве денег, как бы, больше.

Валентин Филиппов: Объясните ей, что у нее есть лужковская надбавка, а у нас нет.

Руслан Осташко: Собянинская.

Руслан Осташко: Она говорит, что она её получить не может. Хотя она в Москве прописана всего два года, может, ей не положено.

Валентин Филиппов: Это мало. По-моему, восемь лет надо быть прописанной.

Руслан Осташко: В Севастополе не эталонно, но близко к тому, как это должно быть это всё дело работает. Огромное количество волонтёров пишет, готовы участвовать со своими машинами, в свободное время. Люди реально активно помогают. Но, негатив, правда, есть. Был случай, когда бабушка кинула в волонтёра бутылку кефира, которую она купила по просьбе, потому что была не та жирность в процентном соотношении. Бросила бутылку в голову волонтёру. У нас минус один волонтёр и очень недовольная бабушка.

Валентин Филиппов: Ну, у нас бабушки боевые.

Руслан Осташко: Разные.

Валентин Филиппов: Севастопольские. Они умеют бутылками отбрасываться от танков. Удачи вашим волонтёрам!

Руслан Осташко: Спасибо, присоединяйтесь.

Валентин Филиппов: Главное, чтобы карантин поскорее закончился.

Руслан Осташко: Будем надеяться, что в Севастополе он закончится к концу следующей недели.