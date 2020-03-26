Карантин добьёт украинцев раньше коронавируса – Тимошенко

26.03.2020, Киев, Игорь Петров

Нельзя в ходе борьбы с распространением коронавируса вводить такие ограничения, которые убивают экономику страны.

Об этом в эфире канала ZIK заявила Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самая большая ошибка – что сейчас ставят вопрос так: или карантин и потерять экономику, или ограничить карантин и экономику не потерять. Так вопрос не ставят.

Жизнь человека зависит и от того, будет ли он болен и от того, будет ли у него работа, пенсия, зарплата, возможность содержать семью, возможность жить как следует.

Все ключевые лидеры мира сказали, что лекарство не может быть хуже болезни. То есть, нельзя принимать такие ограничения, которые уничтожат страну, экономика перестанет существовать и люди останутся без средств к существованию», – предупредила Тимошенко.