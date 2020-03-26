26.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика
Просмотров:

Карантин добьёт украинцев раньше коронавируса – Тимошенко




Нельзя в ходе борьбы с распространением коронавируса вводить такие ограничения, которые убивают экономику страны.

Об этом в эфире канала ZIK заявила Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Самая большая ошибка – что сейчас ставят вопрос так: или карантин и потерять экономику, или ограничить карантин и экономику не потерять. Так вопрос не ставят.

Жизнь человека зависит и от того, будет ли он болен и от того, будет ли у него работа, пенсия, зарплата, возможность содержать семью, возможность жить как следует.

Все ключевые лидеры мира сказали, что лекарство не может быть хуже болезни. То есть, нельзя принимать такие ограничения, которые уничтожат страну, экономика перестанет существовать и люди останутся без средств к существованию», – предупредила Тимошенко.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com