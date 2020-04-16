16.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Политика, Украина, Экономика
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Карантин похоронит половину украинского бизнеса




Малый бизнес не сможет быстро восстановиться после карантина, а само восстановление не будет быстрым, поскольку покупательская способность людей упадет.

Об этом в эфире канала CapitalTV заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разориться или выйти из бизнеса очень легко, а вернуться в бизнес очень сложно. И так как пострадал прежде всего мелкий и малый бизнес, у которых минимум запаса прочности, нет «иммунитета» к таким «стоп-кранам» (как и нет иммунитета и у украинской экономики в целом к каким-то внешним потрясениям), то именно поэтому и не восстановятся до предыдущего уровня. Очень многие не вернутся в свой бизнес, я думаю, где-то до половины, до 50 процентов тех, кто сейчас на карантине, не смогут восстановить свою деятельность.

Еще надо учитывать, что и платежеспособность у людей сейчас резко снизится по двум причинам: потому что нет работы и идет проедание запаса и потому что люди уже будут меньше тратить, потребление будут уменьшать. Из своих скудных доходов они будут все больше откладывать на сбережение имея этот и неудачный, очень плохой опыт сейчас. Именно поэтому еще отдельный тормоз экономики будет то, что люди будут меньше потреблять разных товаров и услуг. Именно поэтому рассчитывать на то, что сразу все резко восстановится до того уровня что было, как минимум, не профессионально», – сказал Скаршевский.

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