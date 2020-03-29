Карантин спровоцировал вспышку украинского мародёрства

29.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

В занятой украинскими войсками части Донбасса участники киевской группировки ограбили животноводческие хозяйства, агрофирму и распилили на металлолом пионерский лагерь.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с карантином, введенным в зоне карательной операции, полностью прекращены поставки продовольствия в воинские части и подразделения.

Это связано с тем, что аутсорсинговые компании, которые предоставляли услуги ВСУ в зоне ООС, отказались продлевать договора с воинскими частями из-за возможности заразиться инфекционными заболеваниями», – заявил Никитин.

По его словам, украинское командование, ссылаясь на распоряжение Офиса президента Украины Зеленского о необходимости добровольного и безвозмездного оказания помощи ВСУ в период карантинных мероприятий, отдало распоряжения в подчиненные части организовать взаимодействие с главами районных администраций.

«Глава Константиновского района Алексей Рослов наотрез отказался оказывать какую-либо помощь боевикам из 58 омпбр. В свою очередь преступник Кащенко приказал командирам подразделений силой изымать у сельхозпроизводителей необходимое количество продуктов, ссылаясь на якобы законность своих действий.

Разрешение на открытый грабеж немедленно нашло отклик вооруженных бандитов, которые вероломно ограбили животноводческие хозяйства «Импульс» и «Гранум» в населённых пунктах Ильича и Николаевка Донецкой области. Прибыв на территорию складских помещений, боевики самовольно вскрыли хранилища и вывезли остатки продовольствия», – рассказал представитель оборонного ведомства.

«Кроме того, боевики из 57 бригады ВФУ, с разрешения Мишанчука, осуществили такой же рейдерский захват агрофирмы «Элвико-гигант», расположенной в поселке Островское, где, угрожая руководителю предприятия, вывезли с территории животноводства 10 свиней.

Также мародеры из 108 батальона 10 огшбр под покровительством своего комбата майора Бабина осуществляют вырезку металла, снятие оконных и дверных проемов на территории пионерского лагеря «Гагарин». С целью сбыта захваченное имущество преступники вывозят на военных грузовых автомобилях в Мариуполь», – добавил Олег Никитин.