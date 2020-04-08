Карантин толкает украинцев к погромам и бунтам

08.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украину могут захлестнуть бунты на волне недовольства условиями карантина, нищетой и безработицей.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если карантин – этот массовый домашний арест, в котором держат сейчас всё общество, продлится ещё три-четыре недели, возникнет риск того, что многие люди просто начнут бунтовать, они будут приходить в магазин и брать что хотят, они будут вести себя как хотят. Если власть недостаточно обоснует этот карантин, то люди будут автоостанавливать его, просто выходить на улицу и заниматься своими делами. Из этого стихийного движения, стихийного раздражения могут возникать… это не протесты, это формы бунтов, когда люди будут делать всё вопреки указанием государства.

Украинцы способны на это тогда, когда это касается их личных интересов. Когда общественных интересов – нет, за правду – нет. А когда касается возможности купить продукты питания или физически выжить – да, они на это способны, они это не раз показывали в своей истории. Не надо власти загонять украинцев так глубоко на этот уровень, иначе власть когда-то может очень сильно удивиться тому, как бывшие официанты и менеджеры турагентств превращаются в погромщиков», – сказал эксперт.

По его словам, Украину ожидает новая волна бедности и безработицы.

«Будет огромный освобождённый человеческий капитал со свободным временем и главное – без возможности выехать за границу, уехать на заработки и где-то там заработать. Это капитал, который могут использовать в политических целях, в дестабилизирующих целях.

Шенген – всё. Я думаю, Шенген будет закрыт ещё как минимум месяца два-три. Как максимум, я думаю, что Шенген начнут открывать только после завершения эпидемии в Европе и только после того, как сама шенгенская зона стран ЕС выработают новые специальные карантинные меры общие для всех для внешних границ. Полгода заморозки, может и больше», – добавил Бортник.