Карантин угробит украинских фермеров – на Зеленского никаких надежд

17.03.2020, Киев, Игорь Петров

Если в США и Европе государства хотя бы думают над тем, как поддержать малый и средний бизнес в условиях пандемии, то украинское государство принимает такие решения по обеспечению карантина, которые могут уничтожить сельхозпроизводителей.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В США пару дней назад Трамп инициировал компенсационные меры – до конца года предложено освободить граждан от уплаты налога на доходы, решается вопрос о налоговых каникулах на три месяца мелкому и среднему бизнесу. Мало того, Трамп инициировал выделение из бюджета США порядка 50 миллиардов долларов на компенсацию для малого бизнеса тех потерь, которые они понесут в связи с невозможностью полноценно работать.

Европа сейчас рассматривает колоссальнейшую проблему обеспечения и деньгами, и продовольствием из-за рисков заболеваний фермеров – самоизолироваться граждане, ведущие семейное хозяйство, могут только целиком, то есть, все вместе, и если они все вместе самоизолируются, работать некому.

Если фермерское хозяйство перестает работать, оно, естественно, ничего не производит и теряет свой доход на год, а то и на два. И что с этим делать на самом-то деле – сейчас пока не знает никто. Но они уже об этом задумались.

В Украине порядка 40000 фермерских хозяйств, именно в частных и фермерских хозяйствах производится львиная доля овощей и фруктов. В Украине вообще никто не задумывается о том, как поддерживать собственного мелкого производителя. А крупного производителя? Представьте, что уходит на карантин один из крупнейших производителей продуктов в Украине «Мироновский хлебопродукт», это 1% ВВП Украины. Чем перекрывать будем, за счет чего?

Я видел несколько «замечательных» идей – давайте позакрываем торговые центры. Вместе с ними позакрываются перерабатывающие компании, потому что как они иначе будут что то продавать? Секундочку, а что, у нас есть система госрезерва? А где граждане будут брать эти самые продукты питания, которые призывают покупать в случае крайней нужды в каких-то магазинах?», – негодует эксперт.