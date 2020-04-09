Карантин усугубляет процесс дезинтеграции Украины

09.04.2020, Киев, Максим Карпенко

В случае банкротства и усиления мер карантина с последующим закрытием границ областей Украину ждет рост сепаратизма, под угрозой окажется территориальная целостность страны.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, в этом случае на Украине начнется обнищание населения и рост криминалитета.

«Если мы объявим банкротство, то мы же прекрасно понимаем, что и территориальная целостность, и наши границы сразу будут под угрозой. Потому что Украина разная, растут центробежные силы, мы видим, как отгораживалось Закарпатье, какие настроения ходят в различных городах… Я еще понимаю, что будет сильно расти криминогенная ситуация. Я понимаю, что люди, доведенные до края без средств существования, пойдут добывать деньги. А поскольку добыть их законным путем не получается, то будут добывать каждый кто на что горазд», – заявил Мураев.

Экс-депутат подчеркнул, что наибольшую опасность для страны в этом случае будут представлять сотни тысяч прошедших через войну на Донбассе боевиков.

«400 тысяч «атошников» с боевым опытом, с двумя с половиной миллионами единиц оружия на руках, о чем неоднократно говорили сотрудники МВД. Более того, вы сейчас с улыбкой сказали о реформированной полиции – мы помним, что когда возникали всевозможные ситуации с так называемыми активистами, многие из них даже не приезжали на вызовы или не вмешивались.

А если мы предположим, что завтра Украина потихонечку будет превращаться в Чикаго, а к этому есть абсолютно все предпосылки, потому что миллионы людей без средств к существованию, и еще раз повторю – 400 тысяч с боевым опытом, с определенными навыками и с оружием в руках, я боюсь, что этому не сможет противостоять ни реформированная полиция, ни прокуратура, ни спецслужбы Украины все вместе взятые», – резюмировал политик.