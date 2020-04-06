Карантин в Крыму будет ужесточаться

06.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму неизбежно будет расти количество инфицированных коронавирусом нового штамма, что связано с увеличением объемов тестирования на полуострове и прохождением инкубационного периода с момента возможного заражения.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Олефиренко, с этим связано также и продление ограничений в Крыму на свободное передвижение и выход из дома.

«Количество новых заболевших будет в любом случае больше, потому что во-первых, мы наращиваем объемы тестирования. То есть сейчас будут подключаться дополнительные лаборатории. Помимо Роспотребнадзора будет еще в РДКБ [Республиканская детская клиническая больница] лаборатория работать. И те больные, которые сейчас не выявлены на сегодняшний момент, но уже являются зараженными и находятся в инкубационном периоде, они, безусловно, себя проявят.

Но вы же видите, как штаб реагирует – меры карантина будут усугубляться именно для того, чтобы новых потенциальных носителей заставить сидеть дома и не распространять заразу по улице», – заявил Олефиренко.

Эксперт также подчеркнул, что при условии нормального иммунитета зараженным не нужны специальные лекарства для борьбы с коронавирусом – их иммунитет в состоянии самостоятельно справиться с недугом.

«Коронавирусная инфекция, как и любой РНК-содержащий вирус, по сути, организм полностью в состоянии победить его сам, если нет хронических заболеваний, если нет иммунодефицита, коэффициент летальности у взрослых людей, не пожилых, до 65 лет, там 0,9%, то есть минимальный. Потом он начинает резко увеличиваться, плюс, он довольно серьезно увеличивается, если есть болезни органов дыхания.

Поэтому сейчас многочисленные – их, по-моему, четыре находится в экспериментальной разработке лекарств, они в первую очередь, предназначены для тех людей, которые нуждаются в мерах лекарственной поддержки помимо традиционной антибиотикотерапии, иммунномодуляторов, стимуляторов. Пока в Крыму настолько тяжелых больных, которые бы нуждались в искусственной вентиляции, в пособии, слава богу, нет», – сказал медик.