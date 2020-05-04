Карантинный «сепаратизм»: Политический пигмей уделал Зеленского

04.05.2020, Киев, Артем Клименко

Черкассы стали очередным городом Украины, где местная власть начала открытое противостояние с офисом теряющего популярность президента Владимира Зеленского. Об этом читайте в материале «ПолитНавигатора».

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…К чему ни притронется Зеленский, всё как будто с пианино воюет. Только запал уже не тот, что в известной миниатюре. Начнет воспитывать и увещевать Анатолия Бондаренко, мэра Черкасс, – а тот в ответ зарядит неудобные вопросы, на которые и вся Украина хотела бы услышать членораздельные ответы. Президент вроде как принимается за усмирение карантинного сепаратизма, а выглядит так, словно с черкасским мэром причиндалами меряется.

Анатолий Бондаренко, ослабив карантин в Черкассах, стал чуть ли не любимцем населения. Как известно, черкасская городская власть с 30 апреля позволила возобновить работу промтоварным магазинам, мастерским, парикмахерским, салонам красоты, рынкам, летним ресторанным площадкам, городским паркам.

Зеленский в телеобращении включил «квартальную» интонацию, передавая привет черкасскому мэру от СБУ и МВД. А Бондаренко отреагировал с невозмутимостью пацанов из «Дизель Шоу»: я думал, вы хотите «Эпицентру» передать привет. И был прав.

Торговая сеть «Эпицентр» действительно становится синонимом скандала. Сначала власть очень знатно обгадилась с так называемым гуманитарным рейсом, из которого владельцы «Эпицентра» решили извлечь свою выгоду по полной программе. А тут еще и мэр Черкасс рубит правду-матку о том, как сразу после правительственного постановления о карантине он с полицией в своем городе закрывал этот строительный гипермаркет. Но «Эпицентр» сразу же открылся, забив и на мэра, и на полицию. И на Кабмин.

Мэр Черкасс логичен в своих рассуждениях о том, что, если разрешить открыться маленьким магазинчикам стройматериалов, то это снизит нагрузку на строительный гипермаркет, в котором покупатели не соблюдают дистанцию. Не менее здравыми были и другие вопросы, которые Бондаренко обратил к Киеву: почему ломбард может работать во время карантина, а рыночные места должны быть закрыты?

В общем, Бондаренко на самоподзаводе попытался выглядеть молодцом, хотя на него уже и спустили всех силовиков: «Черкассы будут сопротивляться».

Тут же на непокорного мэра Черкасс обрушился из Твиттера грозный Аваков, а следом, как по команде, загавкал весь пропагандонский интернационал: от Зураба Аласании до Османа Пашаева.

За мэра Черкасс вступился его коллега – мэр-тягнибоковец Руслан Марцинкив из Ивано-Франковска. Написал в Фейсбуке, что поддерживает Бондаренко. «Такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление», — заявил градоначальник.

Наши люди на востоке сразу же оживились: «Опа, вслед за казацким духом Черкасс проснулся бандеровский дух Ивано-Франковска! Не останавливайтесь, Руслан Марцинкив! И конечно же, Арсен Борисович, дави их! Даешь АТО в Ивано-Франковске! Потому что, если какой регион заслуживает АТО, так это Ивано-Франковск». Но ивано-франковский мэр подулся в соцсетях — и сдулся. То есть мысленно он поддерживает черкасский почин, но самому идти этим путем — очко играет. В лучших бандеровских традициях.

Зато каким гигантом мысли и феерическим государственным деятелем себя почувствовал Зураб Аласания, глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины: «Когда мэр города Украины считает возможным в таком духе и тоне обратиться к президенту Украины и ее главнокомандующему — я вижу в этом совсем не стремление отстоять гражданские свободы. Я вижу в этом только открытый вызов представителя местного самоуправления центральной власти».

Ну, не без этого. Открытый вызов наблюдается. Но ведь если Аласания не полный кретин, то должен понимать, что центральная власть сама вытерла ноги о местное самоуправление, а потом, хохоча, помочилась на него.

И дело не только в том, с какой наглостью нардепы из «Слуги народа» забили на карантин, обмывая в кабаках «Велюр» и «Монтекки Капулетти» свои лихо провернутые политические комбинации и аферы. Конечно, население чрезмерно раздражено этим. Слишком откровенно глумится власть, когда нардепам Гереге (владельцу «Эпицентра») и Тищенко (бытовому дебилу и ресторатору) позволено то, что не позволено малому бизнесу, по сути, пущенному под нож.

В субботу киевские рестораторы устроили акцию у офиса президента с требованием пересмотреть «велюровый карантин». Тоже, стало быть, насмехаются над рестораном «Велюр» нардепа Тищенко. Участники акции соорудили летнюю террасу под президентской канцелярией. А всех желающих бесплатно угощали повара киевских рестораций. То есть, по сути, участники поддержали одну из мер, предложенных мэром Черкасс: открыть летние террасы ресторанов, закрытых на время карантина. Плюс — «чаевые» с этой акции пошли на поддержку украинских медиков, по сути, брошенных правительством.

И здесь мы подходим к вопросу о главной претензии к власти.

Правительство, начиная карантинный марафон, не разработало и не предложило обществу никакой антикризисной программы. Те, кто поддержал «карантинный бунт» черкасского мэра, в один голос говорят об обманутых медиках, не получивших доплат; о малом бизнесе, которому так и не предоставили налоговые каникулы; об огромной части населения, брошенной на произвол судьбы.

Руководитель экспертной группы Научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский пишет в соцсетях: «Арсен Борисович объясняет мэру Черкасс, что ему нельзя пытаться спасти экономическое положение жителей Украины… Всю концепцию ломает его хозяевам из-за океана: они уже долларов напечатали, чтоб скупить обнищавший бизнес Украины, а тут кто-то сопротивляться решил…».

Но вернемся к нашим баранам-пропагандонам. Упомянутый уже Зураб Аласания на своей фейсбучной странице анализирует громкий спор славян (президента и мэра Черкасс) между собой: «Я не буду дискутировать, может ли отдельная палуба, камбуз или трюм управлять лучше, чем это делает капитанский мостик…». Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины как бы даже встрял в разговор двух несерьезных мужчинок: дескать, трясите причиндалами сколько хотите, только не разрушайте мне Украину. Так и сказал: «Но – не разрушайте мне Украину».

Сказал, как отрезал. Ну типа, там какие-то два клоуна по клавишам пианино балду катают… А на них серьезная такая собака рявкает: «Задолбали! Корабль потопите!». И тут же, как визг осла, раздается голос еще одного «бременского музыканта» — пропагандиста с ATR Османа Пашаева: «Никто не имеет права разрушать институт моего государства подобным способом: ни мэр Черкасс, ни мэр Днепра, ни мэр Кличко, ни криминал во главе Харькова». Среднеарифметический гражданин смотрит на всё это вонючее пропагандонство, чешет репу и говорит: «Осман Пашаев, какой ишак тебя грамоте обучал и трудоустраивал?».

На канале «Наш» в воскресенье зрителям задали вопрос, кого они поддерживают в споре президента и мэра Черкасс. Проголосовали около пятисот человек. 73% поддержали Бондаренко, 18% — Зеленского.

Тем временем в воскресенье, накануне запланированного допроса мэра Бондаренко, активисты зафиксировали в Черкассах военную технику. Правда, в понедельник сообщалось, что допрос градоначальника перенесли из-за карантина на неопределенный срок.

События (да и те же опросы на канале «Наш») показывают: с карантинными мерами что-то пошло не так. В своих телеобращениях Зеленский всё больше жалок и комичен, — и даже в этом наследует Порошенко.

Всё, что ни делается, получается во вред Зеле и на пользу Авакову. В этой игре министр внутренних дел только вистует и получает желаемое, а президент остается с недобором.

По сути, Зеленский в пикировках с мэром Черкасс был вовлечен в такую игру, где его чморит политический пигмей, набирая больше баллов, чем президент.

Аваков умело тычет пальцем в болевые места этой власти.

Но вот по-взрослому зачищать Черкассы вряд ли кто-то будет. Здесь уже наступает зона ответственности министра внутренних дел. Поэтому Авакову интереснее вистовать там, где Зеленский теряет остатки приличия, а не играть самому.

Скорее всего, то, что предлагается черкасской властью, правительство частично выдаст за киевские инициативы и через какое-то время разрешит реализовать более-менее благополучным регионам.