Караоке Саакашвили, или Темник проекта «Анти-Россия»

10.02.2022  11:21 (Мск), Донецк
Алексей Муратов.  
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Украина
Новости Украины

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили составил приличную конкуренцию нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому на поприще клоунады.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили составил приличную конкуренцию нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому на...

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Позабыв о своей цели возвращения в Грузию – «спасение» грузинского населения, – псевдопатриотичный галстукоед неожиданно в ходе судебного заседания запел гимн Украины. Видимо он не понял, что находится не в «незалежной», где психопатические припадки политических элиток приветствуются. Но, исходя из резонанса, вызванного «Саакашвиливским хором», западных кураторов подобные выходки удовлетворяют.

Во-первых, лживые укроСМИ вешают на уши украинцам лапшу, что экс-президент Грузии готов положить за них «душу и тило». А во-вторых, на фоне дешёвого привлечения внимания к своей жалкой персоне, можно выдать очередную геополитическую сенсацию, сродни «тайной лондонской встречи» Михо с Лукашенко.

А заявления о договорняках с президентом Белоруссии, сделанные с подачи британо-американских хозяев, призваны дестабилизировать российско-белорусский союз, очень раздражающий США и Британию.

Кроме того, англосаксам надо наказать Батьку за его жёсткую позицию по Украине. Инструментарием для выполнения этой задачи выбран Саакашвили.

«Мишка-подкидыш» (именно так называют Саакашвили жители Украины) пытается предстать украинским политзаключённым в Грузии. Только кто его будет спасать? У его подельника Зеленского миссия поважнее освобождения Михо из мест не столь отдалённых, он Украину доразваливает и борется с оппозицией. А коллективный Запад тем более не будет марать руки о галстукоеда. Более того, его нахождение за решёткой выгодно западным хозяевам. Ведь устраивая то «голодовки», то караоке «щеневмерлости», то сенсационные признания, Саакашвили так или иначе соблюдает темник в рамках проекта «Анти-Россия». Других целей у Запада на его счёт нет.

О том, какое отношение у Михо, гражданина Украины (!) к «незалежной», свидетельствует то, как он держал «жовто-блакытный» флаг – вверх тормашками.

Но главный фокус в том, что этот кусок материи был предназначен для маскировки шпаргалки с текстом украинского гимна. Как законченный двоечник, Саакашвили позорно читал с листочка высокопарные слова о том, что страна, совсем далёкая от Грузии, где он отбывает наказание, «ще не вмерла».



Напомню, что гимноисполнителя обвиняют в Грузии за растрату госсредств. Но в будущем он обязательно предстанет перед правосудием за войну, развязанную им в 2008 году. А его соседями по скамейке подсудимых станут такие же преступники Порошенко и Зеленский.

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