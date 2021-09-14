Карась: 300 преступлений «ветеранов АТО» в год – это норма для Украины

Украинское государство должно предоставлять амнистию боевикам «АТО» и «ООС», которые, вернувшись с Донбасса, совершают массовые беспорядки и драки.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявил главарь подшефной СБУ запрещенной в РФ неонацистской группировки С14 Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В любом случае речь идёт не о тяжких преступлениях. То есть, это не о тяжелых последствиях, это если была какая-то драка, какие-то синяки, он всё равно получает какой-то срок, пребывая под следствием. В данном случае, люди, когда голосуют, то они не знали о том, что речь идёт о нетяжких статьях, что никакое насилие, грабежи не попадают под амнистию.

И второй момент, люди думают, что как Коцабы брешут, что наступает какая-то там индульгенция, и потом будет больше. В 2016 году под амнистию попали 1600 – 1500 людей, в этом году по амнистию попадёт порядка 700 человек. Соответственно, за 5 лет у нас вдвое упало количество ветеранов, которые совершили какие-то преступления и эти мелкие проступки попадают, то есть дальше статистика будет держаться в рамках 200-300», – рассуждает нацист.