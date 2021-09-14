Карась: 300 преступлений «ветеранов АТО» в год – это норма для Украины

Карась: 300 преступлений «ветеранов АТО» в год – это норма для УкраиныНовости Украины
Украинское государство должно предоставлять амнистию боевикам «АТО» и «ООС», которые, вернувшись с Донбасса, совершают массовые беспорядки и драки.
Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявил главарь подшефной СБУ запрещенной в РФ неонацистской группировки С14 Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В любом случае речь идёт не о тяжких преступлениях. То есть, это не о тяжелых последствиях, это если была какая-то драка, какие-то синяки, он всё равно получает какой-то срок, пребывая под следствием. В данном случае, люди, когда голосуют, то они не знали о том, что речь идёт о нетяжких статьях, что никакое насилие, грабежи не попадают под амнистию.
И второй момент, люди думают, что как Коцабы брешут, что наступает какая-то там индульгенция, и потом будет больше. В 2016 году под амнистию попали 1600 – 1500 людей, в этом году по амнистию попадёт порядка 700 человек. Соответственно, за 5 лет у нас вдвое упало количество ветеранов, которые совершили какие-то преступления и эти мелкие проступки попадают, то есть дальше статистика будет держаться в рамках 200-300», – рассуждает нацист.
Карась выразил уверенность, что Киев обязательно сделает украинских боевиков неподсудными, иначе рано или поздно фашистская власть на Украине рухнет.
«Амнистия будет принята, потому что это одна из тех форм, которой страна защищает права ветеранов, потому что эти люди – это опора государства для того, чтобы сюда не пришли Моторолы и Коцабы, для того, чтобы тут была мирная жизнь.
Это люди более пассионарные, они чаще вступают в какие-то конфликтные ситуации, и не ведётся разговор о какой-то индульгенции», – заключил нацист.
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