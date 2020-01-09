Карась: Боксёр Ломаченко – главный провал СБУ и Внешней разведки

09.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский боксёр Василий Ломаченко выложил в Instagram видеоролик со стихотворением на православную тему о силе духа, в котором показана работа российского спецназа. Видео заканчивается титрами: «Благодарим за помощь Вежливых людей».

«Произошедшее» прокомментировал у себя в телеграм-канале главарь неонацистов из С14 Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прежде всего, Карась отметил, что в этом нет «ничего удивительного».

«Будем откровенны, став чемпионом по боксу, очень часто человек теряет в развитии в других сферах. Я практически уверен, что Ломаченко даже не знает толком что такое «вежливые люди». Но это всё равно.

Главная причина одна – ПРОВАЛ в работе СБУ и СВР Украины. Потому к нашему боксеру-чемпиону враждебной разведкой была приставлена КГБ-шная мразь. В черной рясе смерти. И блудной ложью о Боге», – написал нацист, имея в виду священников канонической УПЦ.

«Попы Моспархата – одни из самых кровавых и аморальных людей, которые привели к войне на Донбассе. Именно моспархат прятал убийцу и международного террориста, психически больного человека – Рафаэля Лусварги – в мирном Киеве. И позволяли убийце и психопату бесконтрольно передвигаться по улицам города. Среди детей и гражданских мирных людей», – возмущенно добавил Карась.

По его словам, «мишенью» для ФСБ может быть каждый.

«Любой человек – художник, музыкант, спортсмен, бизнесмен – кто не интересуется политикой, но составляет социальный капитал Украины, становится мишенью для России. И, так как на нашей земле не могут ходить в живом виде российские спецназовцы, то ФСБ присылает псевдо-попов. И далее имеем, что имеем», – пожаловался радикал и обрушился с проклятиями в адрес УПЦ.

«Надо ставить святой крест на могиле ФСБшного оплота ненависти этой псевдо «церкви». На этих бандитах, покрывающих коррупцию, педофилию и сатанизм. Давно пора вернуть христианам Лавру», – истерически резюмировал Карась.