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Новости Украины

Украина, одержав победу над Россией, развернется на Запад, чтобы разобраться теперь уже с европейскими недругами, например, Венгрией, посягающей на Закарпатье.

Об этом в ходе IX «Бандеровских чтений» заявил главарь подшефной СБУ националистической группировки «С14» Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После победы Майдана Украина стала угрозой для Европы в плане того, что в большом государстве, с большим потенциалом и моральным духом населения, власть возьмут националисты. Эта страна до сих пор имеет очень серьёзные показатели в экономике, даже в современных технологиях. Нам всё время говорят, что мы отстали – нет. Даже в авиакосмическом строительстве, спутниках, у нас очень много вещей, где мы передовые, ТОП-6, ТОП-10 мира. У нас огромный потенциал», – сказал Карась.

Боевик подчеркнул, что, как только с Россией будет покончено, военная мощь Украины станет угрозой для всей Европы.

«И проблема в том, что если националисты придут к власти, Украина станет проблемой не только для ЕС в плане внутренней конкуренции. Она станет проблемой уже для многих стран мира. И потому, когда победил Майдан включилось очень много субъектов со всего мира, чтобы здесь это государство не состоялось. Нам сейчас надавали столько оружия не потому, что мы хорошие, а Запад хочет нам блага. А потому что мы выполняем задачи Запада. Потому что мы единственные, кто готов их выполнять, потому что нам весело, нам прикольно убивать и воевать… Так вот, представьте себе, сколько у нас оружия и ветеранов. И тут пропадает Россия, разваливается. Вы понимаете, какие будут глаза в Будапеште, когда там сказали, что заберут Закарпатье, а мы с Востока к ним разворачиваемся. И понимаете, этот потенциал сразу станет проблемой для всех, кто сейчас пытается делать нам маленькие уколы», – резюмировал нацист.