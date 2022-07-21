Карась рассказал, как ВСУ все 8 лет «жалели и не бомбили Донецк»

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Новости Украины

До начала СВО город Донецк «был как новенький», однако теперь никакой пощады не будет.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил главарь подшефной СБУ и запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14 Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина даже под бомбежками лучше, чем Донецк в мирное время до фазы этой большой войны. Потому что мы же их жалели. Донецк за 8 лет выглядел как новенький, потому что наши войска не бомбили их. А они за несколько суток разбомбили кучу мирных городов. Это уже сейчас все прилетает, взрывается, потому что, что уже жалеть, если они ведут себя так по-скотски. А оправдывать им себя, что нет денег, поэтому пойду воевать за Путина, кого-то убью, чтобы зубы полечить, ну это слабая логика», – рассуждал нацист.

«Там – очень много потеряли войск, много людей погибло, которые не хотели воевать. Нужно было лучше «гуглить» в интернете или в «Яндексе», если у них «Гугл» не работает, как правильно дезертировать и как правильно перебежать на сторону Украины. А теперь нет оправданий тому, кто пошел воевать и уничтожать мирные города», – паясничал Карась.