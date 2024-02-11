Украине до сих пор нечем перекрыть такой тип российского беспилотника, как «Ланцет». Заграничные подобные системы очень дорогие и не дотягивают по качеству.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14, ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Беспилотные системы могут стать тем, что не позволит противнику воспользоваться большой нехваткой снарядов вообще для обороны. Потому что сейчас у нас просто снарядный голод, это большая проблема, это уже озвучивают государственные органы, ничего секретного. Когда общался с артиллеристами из Генштаба, что если не будет просвета в ещё некоторых снарядах, то будет ситуация ещё хуже. Паритет с русскими тяжело комментировать, потому что «Ланцет»-класс, то есть ударный беспилотник, что бьёт на 30+ километров, у нас в этом плане ниша не закрытая. Были прогнозы от государства, Минцифры заявляло, что уже что-то готовится, украинская система, ну, ждём их в бою. Заграничные системы я встречал, они не дотягивают до «Ланцетов». Они очень дорого стоят, но не дотягивают по качеству, и по количеству не о том речь», – рассказал Карась.

В то же время, он назвал «брехнёй» информацию о том, что у ВСУ проблемы с количеством БПЛА.

«Некоторые хайпуют на том, что у нас меньше, и всё, мы проиграли войну, всё, нет дронов – это ложь. Дроны производят десятками тысяч, куча производителей, однако их мало [видимо, много] не бывает», – сказал нацист.