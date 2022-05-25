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Новости Украины

Украинская певица-трансгендер побоялась идти воевать и нелегально бежала из страны, поскольку по паспорту она всё ещё мужчина призывного возраста.

Об этом сообщают украинские СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь идёт Борисе Круглове, сменившему имя на Борис Апрель, более известному как певица Зианджа, ныне переименовавшийся в Зи Фаамелу.

В 2014 году Борис Апрель провёл операцию по коррекции пола, а в 2018-м официально сообщил, что теперь он трансгендерная девушка по имени Зианджа.

С началом спецоперации РФ трансгендер попытался покинуть Украину, пограничники не хотели выпускать «артистку», потому что по документам она мужчина. По словам певицы, при попытке пересечь границу у нее якобы отобрали документы, ценные вещи и оборудование.

«Все, что у меня осталось – это мой голос», – пишет в Instagram Зианджа.

Историю нелегального пересечения границы Зианджа рассказала изданию Rolling Stone. По её словам, множество женщин-трансгендеров остаются в опасности, находясь в Украине.

Пересечение границы для трансгендера было очень тяжелым – покидать Украину пришлось вплавь через Дунай. Артистке удалось добраться до Румынии, где её отправили в центр беженцев.

Позже Зианджа перебралась в Германию, где её приютила немецкая семья. Артистка пожаловалась на преследование украинскими солдатами, а мужчину, который помог артистке перебраться вплавь по реке, предполагает певица, арестовали.

«Хотя моя история известна во всем мире, от Италии до Японии, от Турции до Бразилии, я не хочу, чтобы меня запомнили как жертву преступления на почве ненависти. Я – Зи Фаамелу, человек, дочь, художница, и я готова к следующей главе своего путешествия. Я выбираю радость», – пишет она в соцсети.

Артистка также успела посетить Италию и ещё несколько европейских стран, где участвовала в различных ЛГБТ-акциях.

Примечательно, что несмотря на возмущения дискриминацией со стороны украинских пограничников, Зианджа благодарит ВСУ.

«Я верю украинской армии, и я благодарна за то, что они защищают граждан Украины», – написала Зи Фаамелу.

Этот случай возмутил главаря подшефной СБУ группировки С14 Евгения Карася.

«Какой герой! Об этом побеге транса за границу нужно сделать фильмы. А еще лучше переименовать Майдан Незалежности в площадь Транс-С#@бок. На фронте истуканы, а настоящие герои – беглые путники! «Жуткий приключенческий фильм!» Мюнхенская ТРО получила мощное пополнение! Да победим!» – пишет на своей странице Карась.