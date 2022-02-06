Карась: Захватим власть легально, иначе Украина потеряет новые территории

Поскольку государственный переворот путем насильственного захвата власти сильно ослабит Украину, националистам необходимо добиваться своих целей более изощрёнными способами.

Об этом в ходе IX «Бандеровских чтений» заявил главарь подшефной СБУ националистической группировки С14 Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Если мы говорим про государственный переворот – это нормальная математическая формула: количество людей, настроение тех или иных сил. Но любой государственный переворот – большой стресс для государства, и при нём закономерно твоя территория уменьшается. Мне бы жалко было бы отдавать эти территории, потому что у нас есть потенциал», – сказал Карась.

По его словам, «современная украинская власть – не те люди, с которыми нужно стреляться».

«Объективно скажу: мы красавчики, но много где недорабатываем. И я думаю, что всё это исправиться. Стреляться с ОПЗЖ? Даже если бы их кандидат стал президентом, это смешно.

Они все слабые: либералы, ОПЗЖ, просто карьеристы и коррупционеры. У них абсолютно реально забрать власть путём политической борьбы, уличной борьбы в момент политических кризисов.

Я абсолютно отбрасываю путь государственного переворота, потому что он навредит государству, и националисты способны захватить власть легальным путём, потому что наши оппоненты никчёмные», – заключил Карась.