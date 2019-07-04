Карасев увидел приближение мира в Донбассе

04.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Донбасс не вернется на Украину, если там будет продолжаться тотальная украинизация. В этом случае власти нужно будет честно признаться, что она не хочет видеть регион в составе страны и продолжать дальнейшее заигрывание с националистами.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, сегодняшнее обострение ситуации на востоке происходит из-за того, что старые силы не хотят отказываться от войны, а президент Владимир Зеленский должен стать «человеком мира».

«Мир сейчас меняется и в этом направлении [прекращения войны на Донбассе] все будет идти. Не год, может быть, не сразу за год, но он будет в этом направлении идти. Там уже все, я думаю. Это сейчас реэскалация, эскалация военных действий – это ремиссия перед тем, как закончить весь этот процесс. Я думаю, что как раз в этом, может быть, будет историческая миссия этого президента, чтобы реинтегрировать эти территории», – сказал политолог.

При этом прогнозирует сложности в процессе установления мира, отметив, что предложение главы президентского офиса дать Луганску и Донецку официальный статус русского языка вызвало лавину возмущенных комментариев.

«А что вы хотели? Так они не вернутся военным путем. Если вы не можете обеспечить военным путем возвращение Донбасса, то как вы их возвратите, украинизацией тотальной? Не возвратите. Тогда скажите, что мы не хотим этот регион в составе Украины. Говорите вот это, пусть они там сами живут, а вы дальше продолжайте тотальную украинизацию. Как дети малые, я диву даюсь», – заявил Карасев.