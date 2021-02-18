«Аграрная сверхдержава» не прокормит больше 20 миллионов человек

18.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Без машиностроения и промышленности большинство трудоспособного населения Украины разъедется в поисках лучшей жизни в другие страны.

Об этом в эфире телеканала «Киев лайф» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, на одном подсолнечном масле и зерне Украине не выехать – ей нужно возрождать промышленность и наукоемкое производство.

«Мы должны производить много, и сложную продукцию мы должны производить. Мы свой автопром угробили – у нас были «Таврии», ЗАЗы – ну можно же было на базе этого сделать, но мы профукали, потому что коррупционная была схема в 90-е годы, когда Лазаренко пошел на соглашение с корейцами. А они потом обанкротились. Но нам же Chrysler предлагал тоже совместное производство.

Теперь мы должны думать, что с авиапромышленностью – или угробить ее окончательно, или создавать что-то на ее основе, а это серьезная проблема. Это сложная продукция, это должны инженеры быть, техники. А для инженеров и техников нужны политехи, аэрокосмические вузы, а для таких вузов и политехов должны быть школы определенные, чтобы ученики были нормальные. В какой-то степени госзаказ.

Если не будет этого всего, останется аграрка – 20 миллионов могут здесь только жить, а зачем другие, им нечего тут делать, они будут уезжать», – заявил Карасев.