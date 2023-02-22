Карасев: «Байдену некуда отступать. Позади Киев»

Если Украина проиграет противостояние с Россией, то у нынешнего президента США Джо Байдена возникнут проблемы с переизбранием.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Вадим Карасев.

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«Байден в Киеве, потому что он поставил на Украину. Украина – ставка в его переизбрании на выборах. Поэтому успех Украины автоматически будет успех Байдена, неуспех Украины – значит будут проблемы с переизбранием», – сказал Карасев.

Он обратил внимание, что влиятельные оппоненты Байдена из Республиканской партии, включая экс-президента Трампа, не приветствовали поездку в Киев.

«Тем не менее Байден пошел ва-банк. У него сегодня фактически нет большой истории успеха. А учитывая, что Байден в какой-то степени связан с Украиной, курировал ее в администрации Обамы, Украина – это история успеха Демпартии и Байдена.

Поэтому помогать будут до конца. И это хорошая новость для Украины, потому что Байдену некуда деваться, некуда отступать. Позади Киев, как говорится», – полагает Карасев.