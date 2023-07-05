Карасев боится, что эскалация на Украине развалит НАТО, а Европу погрузит в хаос

Анатолий Лапин.  
05.07.2023 12:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Россия, Украина


В случае, если эскалация на Украине доведет до ядерного противостояния, НАТО развалится, а Европа снова погрузится в войны между соседними государствами.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Если наносится удар по какому-то члену НАТО, встает вопрос 5-й статьи – применять, не применять. Применять – значит надо ядерный ответ давать. Согласится ли, например, Америка, а это американское ядерное оружие, британского и французского там мало. Согласится она или нет на это, понимая, что в ответ может быть запущена стратегическая, баллистическая ядерная ракета уже по территории США?

И тогда получается, что 5-я статья не работает, а это значит, что НАТО миссию свою не выполняет. А без этого Америка не может контролировать Европу. Без этого и Европа не может функционировать как общая, объединенная Европа. И тогда начнется этнизация и национализация Европы на этнонациональные и национальные государства, которые начинают еще и между собой выяснять отношения.

Что, у немцев и поляков нет проблем? По Второй мировой войне, а что, у британцев тоже нет проблем с немцами определенных? Пока это все, пока есть НАТО, коллективная оборона, США как сплачивающий гегемон западного блока, пока этого нет. И это Европу уберегло от войн», – заявил Карасев.

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