Карасев: Боюсь, что Украина станет Ростовом

18.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

На Украине пришло время закрыть тему Майдана и травли тех, кто несогласен с итогами переворота.

Об этом в эфире телеканала «Киев лайф» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо вовремя остановиться и многим перестать искать врагов. Или кто был на Майдане, кто не был. Сегодня какая-то депутатка, не буду фамилию говорить: «Кто против Майдана – чемодан, вокзал, Ростов». А я сижу и думаю: если вы будете раскалывать страну, то, не дай бог, чтобы Ростов тут не оказался. Не кто-то в Ростов поедет, а Ростов сюда приедет.

Потому что этого же только и ждут. Всегда страна слабеет, когда у нее распри внутри. Этого нельзя допускать, причем это делают депутаты. Я понимаю, они молодые, действительно, гормон играет, как говорится, это политики гормонального типа, а не рационального типа. Но надо же головой немного думать, надо такие вещи и запрещать или обращаться к депутатам, это должен говорить и спикер парламента, и лидеры партий.

На этом хорошо хайповать – не надо думать о платежках, энергетике, благосостоянии. Хайпанул, сказал: «Я патриот, а эти все непатриоты – убирайтесь отсюда». А на каких основаниях ты себя патриотом называешь? Что ты в партии «Голос» или другой партии? Эту проблему… надо разобраться с ней и закрыть эту страницу, иначе мы постоянно будем жить в этой ране», – заявил Карасев.