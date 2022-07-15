Карасев: Для контрнаступления нужна всеобщая мобилизация

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Новости Украины

Для того, чтобы украинская армия перешла в контрнаступление, в стране необходимо объявить всеобщую мобилизацию и перевести функционирование государства на военные рельсы.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, Украине такое контрнаступление важно для того, чтобы усилить свои переговорные позиции.

«Должно быть наступление, чтобы усилить переговорные позиции. Все говорят об усилении переговорных позиций для Украины. Не говорят сокрушить, потому что, наверное, все понимают, что это трудно. А вот усилить переговорные позиции – да, потому что военные успехи усиливают дипломатические позиции», – сказал эксперт.

«Но для этого, например, нам надо перейти на мобилизацию, перейти на принципы всеобщей мобилизации, для того чтобы сформировать новую армию, вооружить ее наступательными вооружениями. Наступать всегда труднее, чем обороняться, всегда должно быть преимущество три к одному, как минимум, наступающих по отношению к обороняющимся. Учитывая, что Херсон – это степь, это будет тяжело сделать. Надо воздух контролировать, ПВО, противоракеты и так далее», – заявил Карасев.