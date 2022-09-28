Карасев: Эффективность «Хаймарсов» снизилась

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Новости Украины

Украине уже мало поставленных Западом артиллерии и ракетных систем залпового огня – чтобы мобилизовать еще больше людей в ВСУ, нужны танки и бронетехника.

Об этом в эфире израильского телеканала «Iton TV» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас главное – это обеспечить поставки техники, потому что можно призвать мобилизованных, но на чем они будут воевать, на чем они будут наступать. Поэтому сейчас вопрос стоит очень серьезно с точки зрения новой парадигмы и нового этапа военной помощи со стороны Запада Украине. Поэтому сегодня стоит вопрос о поставках Украине танков западного производства, это прежде всего немецкие «Леопарды», о чем мы просим немецкое руководство и канцлера Шольца, которые дают частичную помощь, но это не в том объеме, в котором мы нуждаемся. Я уже не говорю о штурмовой авиации», – заявил Карасев.

По словам эксперта, российская армия уже приспособилась к работе американских РСЗО «Хаймарс», и теперь они не доставляют ей таких проблем.

«Российская армия уже адаптировалась к «Хаймарсам». Почему раньше «Хаймарсы» месяц назад или как они появились, были очень эффективны? Потому что российская армия создавала большие хабы для боеприпасов, других видов техники. Это была хорошая цель для «Хаймарсов», которые эти хабы и склады, скажем так, множила на ноль. Россияне сейчас адаптировались, перешли к рассредоточенному хранению боеприпасов, ну и многие говорят, что уже эффективность «Хаймарсов» не такая, как была. Поэтому сейчас просто ограничиться военной помощью «Хаймарсами» или «Цезарями» французскими, или гаубицами М777 уже маловато. Поэтому нужны танки, нужно и все остальное для того, чтобы в случае дополнительной мобилизации Украины эти люди были подготовлены, экипированы и так далее», – считает политолог.