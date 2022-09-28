Карасев: Эффективность «Хаймарсов» снизилась

28.09.2022  16:55 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 1014
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украине уже мало поставленных Западом артиллерии и ракетных систем залпового огня – чтобы мобилизовать еще больше людей в ВСУ, нужны танки и бронетехника.

Об этом в эфире израильского телеканала «Iton TV» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине уже мало поставленных Западом артиллерии и ракетных систем залпового огня – чтобы мобилизовать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Сейчас главное – это обеспечить поставки техники, потому что можно призвать мобилизованных, но на чем они будут воевать, на чем они будут наступать. Поэтому сейчас вопрос стоит очень серьезно с точки зрения новой парадигмы и нового этапа военной помощи со стороны Запада Украине.

Поэтому сегодня стоит вопрос о поставках Украине танков западного производства, это прежде всего немецкие «Леопарды», о чем мы просим немецкое руководство и канцлера Шольца, которые дают частичную помощь, но это не в том объеме, в котором мы нуждаемся. Я уже не говорю о штурмовой авиации», – заявил Карасев.

По словам эксперта, российская армия уже приспособилась к работе американских РСЗО «Хаймарс», и теперь они не доставляют ей таких проблем.

«Российская армия уже адаптировалась к «Хаймарсам». Почему раньше «Хаймарсы» месяц назад или как они появились, были очень эффективны? Потому что российская армия создавала большие хабы для боеприпасов, других видов техники. Это была хорошая цель для «Хаймарсов», которые эти хабы и склады, скажем так, множила на ноль.

Россияне сейчас адаптировались, перешли к рассредоточенному хранению боеприпасов, ну и многие говорят, что уже эффективность «Хаймарсов» не такая, как была. Поэтому сейчас просто ограничиться военной помощью «Хаймарсами» или «Цезарями» французскими, или гаубицами М777 уже маловато.

Поэтому нужны танки, нужно и все остальное для того, чтобы в случае дополнительной мобилизации Украины эти люди были подготовлены, экипированы и так далее», – считает политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть