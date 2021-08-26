Карасев: Европа не считает Украину своей

26.08.2021 12:58 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Евросоюз не считает Украину равной странам Прибалтики и восточной Европы, а потому не принимает ее в свой состав.

Об этом в эфире 4 канала заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Карасева, страны Восточной Европы, которые были приняты в Евросоюз в конце 1990-х – начале 2000-х были щедро профинансированы «локомотивами» союза, поэтому и смогли быстро интегрироваться.

«Проблема в том, что в Европе сегодня, прежде всего ключевые страны, западноевропейские страны, не считают Украину своей. Польша, страны центрально-восточной Европы, Балтия – они свои, поэтому их можно было брать сначала ассоциированными членами, потом кандидатами в члены, финансировать. Кто деньги будет давать? Потому что так называемые структурные или региональные фонды для того, чтобы уменьшить неравенство территорий – если будет равенство территорий, то все поедут в Западную Европу. Из Польши, Венгрии, стран Балтии, кстати, и так едут», – сказал эксперт.

«Поэтому, чтобы выровнять социально-экономическое и социально-культурное неравенство, такие структурные фонды и много стран Европейского союза, прежде всего, чемпионы евроинтеграции – Польша и Венгрия, свой экономический рост базировали на помощи грантовой, то есть бесплатной, тех же структурных фондах Европейского союза. Так что когда мы говорим об успешности Польши, успешности Венгрии (ну, Болгария, Румыния менее успешны), Чехии или Словакии, мы должны учитывать эту ситуацию», – заявил Карасев.