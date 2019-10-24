Карасев фантазирует про наличие еще пяти лет для Украины
Если Украина не пойдет на выполнение «Минских соглашений», предусматривающих особый статус Донбасса, то спустя очередную пятилетку безрезультатных переговоров Киев придется говорить уже совсем о других условиях возвращения Донецка и Луганска.
Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Еще пять лет, и они станут Гонконгом и Тайванем, и, если мы их будем возвращать, то уже на таких правах, как Гонконг и Тайвань. Это действительно особый статус будет территорий. Это квази-образования государственные будут.
Пока еще есть возможность на путях автономии и так далее… Каким он был, он не будет уже. Потому что прямое управление вот это, в рамках унитарности, сталинской причем унитарности, это сталинский суверенитет, который достался нам от УССР, его не будет. Это другие формы управления», – заявил Карасев.
Спасибо!
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