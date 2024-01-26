Карасев готов вернуться на федеральные каналы в обмен на Кубань

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Война на Украине якобы закончится к осени нынешнего года.

Об этом заявил киевский политолог Вадим Карасёв, который до СВО был частым гостем на российских федеральных каналах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был вопрос «пора на федеральные каналы». Ну, как Кубань наша будет – то я сразу, моментально. Указ же есть уже президента об исторических территориях. Так что всё будет хорошо, не переживайте», – сказал Карасёв.

При этом, по его словам, уже к осени этого года «всё закончится».

«В 2025 году воздушное пространство будет открыто. Я думаю, что в 2024 году закончится всё. Конечно, не сразу, там надо финализировать, но думаю, что во второй половине 2024 года, ближе к осени. А в 2025 году небо будет открыто. Небо откроют, и можно будет летать. Но не сразу откроют Россию, авиарейсы в Россию и так далее. Это сложный процесс, это надо, скажем, немножко охолонуть после войны и эмоций», – заявил политолог.