31.08.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Украина
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Карасев: Имперский стиль русских не позволит просить воду у Киева


Москва будет «кулуарно продавливать» вопрос возобновления поставок воды в Крым.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в беседе с киевским интернет-изданием «Апостроф» высказал киевский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

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«Москва не станет публично просить Киев помочь с водой, дабы не потерять лицо и не демонстрировать слабость в глазах крымчан. Они и далее будут делать вид, что для них ситуация под контролем. Имперский стиль россиян сводится к тому, чтобы их желания выглядели именно как инициативы и уступки со стороны Киева», – сказал эксперт.

«Кремль и далее будет кулуарно продавливать вопрос воды для полуострова. В том числе, на это указывает и недавнее заявление Кравчука. Не думаю, что россияне сейчас пойдут на какие-то крайние меры. К тому же лето подходит к концу. Кремль сейчас отвлечен на другие вопросы: коронавирус, история с Навальным, протесты в Хабаровске, ситуация в Беларуси. Полагаю, что сейчас основное внимание приковано именно к Минску», – резюмировал Карасев.

Напомним, что экс-президента Украины Леонид Кравчук не исключил возобновления поставок воды в Крым, если там наступит гуманитарная катастрофа.

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