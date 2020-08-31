Карасев: Имперский стиль русских не позволит просить воду у Киева

31.08.2020, Киев, Ольга Козаченко

Москва будет «кулуарно продавливать» вопрос возобновления поставок воды в Крым.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в беседе с киевским интернет-изданием «Апостроф» высказал киевский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Москва не станет публично просить Киев помочь с водой, дабы не потерять лицо и не демонстрировать слабость в глазах крымчан. Они и далее будут делать вид, что для них ситуация под контролем. Имперский стиль россиян сводится к тому, чтобы их желания выглядели именно как инициативы и уступки со стороны Киева», – сказал эксперт.

«Кремль и далее будет кулуарно продавливать вопрос воды для полуострова. В том числе, на это указывает и недавнее заявление Кравчука. Не думаю, что россияне сейчас пойдут на какие-то крайние меры. К тому же лето подходит к концу. Кремль сейчас отвлечен на другие вопросы: коронавирус, история с Навальным, протесты в Хабаровске, ситуация в Беларуси. Полагаю, что сейчас основное внимание приковано именно к Минску», – резюмировал Карасев.

Напомним, что экс-президента Украины Леонид Кравчук не исключил возобновления поставок воды в Крым, если там наступит гуманитарная катастрофа.