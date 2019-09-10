10.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Крым, Мнение
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Карасев: Крым и Донбасс захотят вернуться в «территорию процветания»

Украина должна решить множество задач для нормализации ситуации в стране. Необходимо создать процветающую территорию, которая будет интересна инвесторам, тогда конфликт на Донбассе разрешится, а Крым вернется обратно.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интерес Украины состоит в том, чтобы решить конфликт на Донбассе, заняться реформами, экономической и политической модернизацией, экономическим ростом, обеспечить экономический успех. Так рассматривает эту ситуацию новая власть. Во-вторых, это главный козырь, если у нас будет экономический успех и территория процветания. И неважно сейчас, есть нюансы, как будет возвращаться Донбасс, но так он точно вернётся. Тогда будет и очередь Крыма, но нужно показать, что с войной и конфликтом и с конфронтационными отношениями с Россией. А это граница 2400 километров как минимум. Мы экономически успех не сделаем. Это будет мешать», – отметил он.

При этом, по мнению эксперта, Крым является “островом”, и мост не решает вопроса о возвращении его в «родную гавань».

«Крым же остров. В СССР это был полуостров, когда Россия была в составе СССР – то остров. Ну, мост они сделали, но все равно он не решает этих проблем. Все равно это остается частью суши Украины», – добавил Карасев.

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