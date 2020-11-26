26.11.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Медицина, Политика, Украина
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Карасев надеется, что украинских мойщиков унитазов вакцинируют европейцы


Страны, заинтересованные в притоке украинских заробитчан, сами помогут Украине решить проблему вакцинации от ковида.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Василий Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждая страна будет стремиться вакцинировать, прежде всего, своё население. Тут вступают аргументы вакцинного национализма. Но, с другой стороны, если вы вакцинируете только своих граждан, то вы должны запрещать приезжать гражданам других стран, у которых вакцинация еще не прошла. Ну, например, украинские рабочие, трудовые мигранты, которые будут возвращаться в Польшу, Италию, Германию и так далее.

Эти страны заинтересованы, чтобы наши граждане были вакцинированы, потому что какой смысл – вы своих провакцинировали, а на рабочие места, на которых не хотят работать немцы, французы, итальянцы, нужны люди с Украины. Значит нужно делиться тоже. Поэтому эта проблема намного сложнее», – сказал Карасев.

«Идет гонка вакцин, процветает где-то вакцинный национализм, где-то кто первый будет. Мы, конечно, в этой ситуации находимся сзади, это плохо. Но, с другой стороны, когда начнется массовое вакцинирование, у нас будет преимущество. Мы можем – в принципе, никогда не поздно взять у России и никогда не поздно взять у немцев, у американцев и так далее», – добавил политолог.


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