Карасев назвал имя нового премьера

24.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко может воскреснуть в украинской политике и занять должность главы правительства по итогам внеочередных парламентских выборов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил известный украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что эту должность Тимошенко получит, если ее политсила войдет в коалицию с партией «Слуга народа», которая, согласно рейтингам, может набрать порядка 30% голосов.

«Получается такой расклад, что президент – «Слуга народа», коалиция – «Слуга народа», «Батькивщина», «Смешко» и мажоритарщики. Тогда спикер – это представитель «Слуги народа», ну а премьер-министр тут, как не лепи, а получается представитель «Батькивщины». Понятно, что в данном случае речь идет о лидере партии», – заявил Карасев.

При этом, он подчеркнул, что такая структура власти будет шаткой и просуществует недолго.

«Думаю, что это ненадолго и через полтора года может стать вопрос о досрочных парламентских выборах, потому что очень сейчас это переходно, неустойчиво и явно не на все пять лет каденции нынешнего президента», – полагает эксперт.